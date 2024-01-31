Dünya Sağlık Örgütü, JN.1 varyantını izlemeye aldı! Değişen belirtiler korku salıyor

JN.1 varyantı, özellikle son aylarda hızla yayılmıştır. Bu durum, bilim insanlarının ve sağlık yetkililerinin bu yeni varyantı yakından izlemesine neden olmuştur. JN.1 varyantının hızla yayılması, bu varyantın daha bulaşıcı olabileceğine işaret ediyor. Bu durum, JN.1’in toplum sağlığı için potansiyel bir tehdit oluşturabileceği anlamına geliyor. Peki DSÖ'nün bu konudaki önerileri neler? JN.1 varyantının belirtileri nedir? Haber içeriğinde...

HEKİMLER HASTA YOĞUNLUĞUNUN ARTMASINI NASIL YORUMLUYOR, NELER ÖNERİYOR?

Uzmanlar pandeminin en yoğun dönemlerindeki kadar salgın olduğunu vurguluyor. Hem CDC hem de İngiliz yetkili sağlık birimlerinden elde edilen veriler, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışların ve ölümlerin Ocak 2023’e kıyasla belirgin şekilde düşük olduğunu gösteriyor.





COVİD NEDEN HALA BAZILARINI YATAK DÖŞEK HASTA EDİYOR?

Tüm bunlar virüsün evrim geçirerek giderek daha az hasta edici hale geldiğini düşündürse de, epidemiyologlara göre daha fazla ayrıntı söz konusu. University College London’da bir moleküler viroloji profesörü “Virüs her zaman daha az patojenik olmak zorunda değil. Daha çok, önceden SARS-CoV-2 ile karşılaşmış ve bağışıklık sistemlerini daha iyi düzenleyen insanları enfekte ediyor, bu nedenle bu insanların hastalanma eğilimleri daha düşük” diyor.

JN.1 VARYANTIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

JN.1 varyantı SARS-CoV-2 varyantları ile benzerdir ve şunları içerir:

* Ateş

* Öksürük

* Nefes darlığı

* Kas ağrıları





* Yorgunluk

* Yoğun baş ağrısı

* Mide rahatsızlığı

* Halsizlik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), JN.1 varyantının hızla yayıldığını ve “dikkate alınması gereken bir varyant” olduğunu belirtmiştir. Ancak, JN.1 varyantının ne kadar bulaşıcı olduğu veya bulaşma şekli hakkında henüz kesin bilgiler bulunmamaktadır.





DSÖ, bu yeni varyantın daha hızlı bulaşma potansiyeli, semptom şiddeti ve aşı direnci gibi faktörler üzerinde duruyor. Ancak, bu konudaki bilgilerin sınırlı olduğu ve en doğru sonuçların detaylı bir araştırma sonrasında ortaya çıkacağı belirtiliyor.

JN.1 VARYANTININ YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN DSÖ'NÜN ÖNERİLERİ NELERDİR?

JN.1 varyantının yayılmasını önlemek için DSÖ’nün önerileri şunlardır:

* Kalabalık ve kapalı alanlarda maske takın

* Öksürdüğünüzde ve hapşırdığınızda ağzınızı kapatın





* Ellerinizi düzenli olarak temizleyin

* Özellikle riskli kategorideyseniz, güncel Covid ve grip aşılarını yaptırın

* Covid belirtileriniz varsa test yaptırın