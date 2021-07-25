İstanbul 29°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1348.4
ALTIN
500.46
DOLAR
8.6045
STERLİN
11.8375
EURO
10.1350
Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel arasında çıkan aşk iddiaları sonrası gözler Hadise'ye çevrildi!
Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel...
Dünya'da tek! Yerli aşıdaki dublör virüs etkisi diğer aşılarda yok..
Son Dakika
Dünya'da tek! Yerli aşıdaki dublör...
Cep telefonu ve internet faturasını ödemeyenler dikkat! Kısıtlamaya gidilecek..
Son Dakika
Cep telefonu ve internet faturasını...
Meteoroloji dereceyi bulacak Libya sıcaklıklarına karşı uyardı!
Son Dakika
Meteoroloji dereceyi bulacak Libya sıcaklıklarına...

Dünya'da tek! Yerli aşıdaki dublör virüs etkisi diğer aşılarda yok..

Türkiye'de başlatılan yerli aşı çalışmalarının tüm hızıyla devam ederken aşının son durumu hakkında konuşan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, yerli VLP aşı adayının hiç bilinmeyen ve Dünya'da tek olan özelliğinden bahsetti. Mandal, aşının virüsteki yapısal proteinleri hedef aldığını ve ayrıca dublör virüsle de bağışıklığın kazandırılması yönünde geliştirildiğini söyledi. Mandal ayrıca, diğer aşılarda olmayan bu özelliğin dünyada tek olduğunu belirtti.

25 Temmuz 2021 Pazar 14:28
Dünya'da tek! Yerli aşıdaki dublör virüs etkisi diğer aşılarda yok..
Takip Et:

Yerli aşı çalışmalarının başında yer alan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, aşının geliştirilme aşamaları ve durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Salgının ilk başladığı günden bu güne kadar yenilikçi teknolojiyle yürütülen VLP aşı adayının virüs benzeri parçacıklarla (VLP) geliştirildiği ve aşının Faz-2 çalışmalarının da önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söyledi.

36 gönüllü üzerinde tamamlanan Faz-1 çalışmalarında 17 Nisan günü birinci doz aşılarının, 21 gün sonra da ikinci doz aşılarının başarılı bir şekilde yapıldığını belirten Hasan Mandal, aşı sonrasında herhangi bir yan etki ile karşılaşılmadığını kaydetti. Bu çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından Faz-2 aşamasına geçildiği VLP aşı adayının aynı zamanda İngiliz varyantında karşı da tasarım içerdiğini ifade eden Mandal, toplamda 330 gönüllü içinden 110'una Vuhan varyantına karşı geliştirilen orijinal VLP aşısının, diğer 110 kişiye de İngiliz varyantına karşı tasarlanan VLP aşı adayının uygulanacağını söyledi. Kalan 110 kişiye de ilk dozun VLP orijinal aşısının ikinci dozunun ise VLP İngiliz varyantı tasarımı içeren aşısından uygulanacağını belirten Mandal, kısa bir süre içerisinde Faz-2 çalışmalarının tamamlanacağını hedeflediklerini bildirdi.


Faz-3 çalışmalarının başladığı tarihte ise VLP aşı adayına Delta varyantına karşıda etkili olması için yeni bir tasarım dahil etmeyi planladıklarını söyleyen Hasan Mandal, yerli aşıdaki bir özellikten bahsetti ve bu özelliğin diğer aşılarda olmadığını söyledi. VLP aşısının yeni varyantlara karşı da hızlı olarak uyarlanan bir teknolojiye sahip olduğunu ve bu alanda yenilikçi inaktif aşının diğer geleneksel aşılardan olan inaktif aşı adaylarından çok farklı olduğunu belirten Mandal, geliştirdikleri aşıda inaktif aşıların geliştirilmesinde kullanılan adjuvantına yenilikçi teknolojiyle üretilen bir adjuvant eklendiğini ve dublör virüs adı verilen bu yüksek antikorunda elde edilebilmesi için ileri tasarım bir teknoloji kullanıldığını söyledi.

 

 


Son Güncelleme: 25.07.2021 14:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yerli AşıYerli VLP AşısıDublör Virüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca'dan aşı olmayan vatandaşlara çağrı! Salgın aşısız yenilmez..
Bakan Koca'dan aşı olmayan vatandaşlara çağrı! Salgın aşısız yenilmez..
Uzmanlara göre 4'üncü dalganın adı aşısızlar pandemisi olacak!
Uzmanlara göre 4'üncü dalganın adı aşısızlar pandemisi olacak!
Aile hekimlikleri, kronik hastalıklarla etkin mücadele dönemine geçiyor!
Aile hekimlikleri, kronik hastalıklarla etkin mücadele dönemine geçiyor!
Moderna aşısı 12-17 yaş arası gençler için kullanımına izin çıktı!
Moderna aşısı 12-17 yaş arası gençler için kullanımına izin çıktı!
Yerli aşının yan etkisi görüldü mü? Bakan Varank açıkladı..
Yerli aşının yan etkisi görüldü mü? Bakan Varank açıkladı..
20 yıldır görülmeyen virüs ABD’de ortaya çıktı!
20 yıldır görülmeyen virüs ABD’de ortaya çıktı!

Popüler Haberler

The Sinner 4. Sezon ne zaman başlayacak?
Nazara gelen Seren Serengil önüne gelene tehditler savurdu!
Alina Boz’un estetiksiz hali görenleri şaşırttı!
Beşiktaş 2021-2022 yeni sezon formaları ve fiyatları
15 Temmuz gece selası saat kaçta okunacak?
Exxen Konuşanlar 30.bölüm ne zaman yayınlanacak?
La Casa De Papel yeni sezon ne zaman izleyici karşısına çıkacak?
Büyükşen cinayetinde son gelişmeler neler? HTS ve WhatsApp kayıtları incelemeye alındı
Askerlik borcu sorgulaması nasıl yapılıyor?
Trabzonspor Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sirius yıldızı güneş kavuşumu saat kaçta, hangi gün?
Disney+ Loki 2.sezon ne zaman yayınlanacak?
PUBG Mobile Sezon 20 ne zaman gelecek? Sezon 20 Royal Pass ödülleri
Gelinim Mutfakta yeni sezon sunucusu kim olacak?
2021 MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.