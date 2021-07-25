Dünya'da tek! Yerli aşıdaki dublör virüs etkisi diğer aşılarda yok..

Yerli aşı çalışmalarının başında yer alan TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, aşının geliştirilme aşamaları ve durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Salgının ilk başladığı günden bu güne kadar yenilikçi teknolojiyle yürütülen VLP aşı adayının virüs benzeri parçacıklarla (VLP) geliştirildiği ve aşının Faz-2 çalışmalarının da önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söyledi.

36 gönüllü üzerinde tamamlanan Faz-1 çalışmalarında 17 Nisan günü birinci doz aşılarının, 21 gün sonra da ikinci doz aşılarının başarılı bir şekilde yapıldığını belirten Hasan Mandal, aşı sonrasında herhangi bir yan etki ile karşılaşılmadığını kaydetti. Bu çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından Faz-2 aşamasına geçildiği VLP aşı adayının aynı zamanda İngiliz varyantında karşı da tasarım içerdiğini ifade eden Mandal, toplamda 330 gönüllü içinden 110'una Vuhan varyantına karşı geliştirilen orijinal VLP aşısının, diğer 110 kişiye de İngiliz varyantına karşı tasarlanan VLP aşı adayının uygulanacağını söyledi. Kalan 110 kişiye de ilk dozun VLP orijinal aşısının ikinci dozunun ise VLP İngiliz varyantı tasarımı içeren aşısından uygulanacağını belirten Mandal, kısa bir süre içerisinde Faz-2 çalışmalarının tamamlanacağını hedeflediklerini bildirdi.

Faz-3 çalışmalarının başladığı tarihte ise VLP aşı adayına Delta varyantına karşıda etkili olması için yeni bir tasarım dahil etmeyi planladıklarını söyleyen Hasan Mandal, yerli aşıdaki bir özellikten bahsetti ve bu özelliğin diğer aşılarda olmadığını söyledi. VLP aşısının yeni varyantlara karşı da hızlı olarak uyarlanan bir teknolojiye sahip olduğunu ve bu alanda yenilikçi inaktif aşının diğer geleneksel aşılardan olan inaktif aşı adaylarından çok farklı olduğunu belirten Mandal, geliştirdikleri aşıda inaktif aşıların geliştirilmesinde kullanılan adjuvantına yenilikçi teknolojiyle üretilen bir adjuvant eklendiğini ve dublör virüs adı verilen bu yüksek antikorunda elde edilebilmesi için ileri tasarım bir teknoloji kullanıldığını söyledi.