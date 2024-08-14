Eczacılar Entegrasyon Sorunlarından Şikayetçi

Türk Eczacıları Birliğinden Önemli Açıklama

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Eczane Otomasyon Sistemleri ile yazar kasa POS cihazları arasındaki entegrasyon çalışmalarının tamamlanmadığını ifade etti. Birlik, bu durumun eczanelerin sisteme geçiş yapamamasına yol açtığını vurgulayarak, denetimlerin sonlandırılmasını ve kesilen cezaların iptal edilmesini talep etti.

Halk Sağlığının Önemi ve Eczanelerin Rolü

Açıklamada, eczanelerin halk sağlığı hizmetlerinde önemli bir rol üstlendiği ve tüm mali işlemlerin kayıt altına alındığı belirtildi. Eczanelerin düzenli hizmet veren yerler olduğu vurgulanarak, otomasyon sistemlerinin entegre edilmesi gerektiği anımsatıldı.

Entegrasyon Sorunlarının Etkisi

Birlik, yazılım ve teknik çalışmaların tamamlanmaması nedeniyle entegrasyon çalışması bitmemiş eczanelerin mağdur olduğunu, bu durumun sorumlu tutulmaması gerektiğini ifade etti. Eczacılara kesilen cezaların haksız olduğu ve çözüme kavuşması gerektiği dile getirildi. Eczacıların, Kovid-19 sürecinde ve diğer felaketlerde gösterdiği özverinin gözardı edildiği vurgulandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısından Tepki

Gamze Taşcıer, Türkiye'de ciddi bir ilaç krizinin yaşandığını ve eczacıların bu süreçte de mağdur durumda kaldığını açıkladı. Taşcıer, eczacıların hastalarına yardımcı olmak için başka eczanelerden reçetesiz ilaçlar aldığını ancak bu durumdan dolayı ceza aldıklarını belirtti. Ayrıca, altyapısı tamamlanamamış Ödeme Sistemi Entegrasyonu'nun sorumluluğunun da eczanelere yüklendiğine dikkat çekti.