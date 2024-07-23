Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem

Uzun zamandır hayati bir sağlık ikilisi olarak konuşulan zeytinyağı ve limon, sihirli bir karışım olarak ortaya çıkıyor. Son araştırmalar bu basit ama etkili karışımın insan sağlığındaki olumlu etkilerini doğruluyor. Peki nasırlara ne iyi gelir? Nasır, mantar ve egzamadan nasıl kurtuluruz?

NASIRA NELER İYİ GELİR?

Nasır oluşumunu önlemek için ayakkabı seçimi büyük önem taşıyor. Ayağınıza uygun boyut ve şekildeki ayakkabıları seçmek sürtünmeyi ve basıncı azaltır. Nasır pedleri veya yumuşatıcılar nasırların üzerindeki baskıyı azaltır ve sürtünmeyi azaltarak nasırların yumuşamasına yardımcı olabilir.

Ayaklarınızı düzenli yıkamak ve nemlendirmek cildinizin yumuşak kalmasına yardımcı olur. Sert bölgeleri düzenli bir şekilde törpülemek de nasır oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Aşağıda açıklanan zeytinyağı ile limon karışımı gibi bazı doğal ilaçlar nasırların sertliğini azaltabilir ve rahatlatıcı etki sağlar.





Nasırlarınız çok büyükse veya çok ağrılıysa profesyonel tedavi seçenekleriyle ilgili bilgi almak için doktorunuza danışmak isteyebilirsiniz. Özellikle nasırın altında herhangi bir enfeksiyon ya da iltihap varsa bir profesyonelden yardım almak en doğru seçenek olacaktır.

Nasırlara doğal bir çözüm arıyorsanız zeytinyağı ile limon karışımı işinize yarayabilir. Evde sadece iki malzemeyle kolaylıkla yapabileceğiniz harika bir nasır tarifi..

Malzemeler:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Hazırlanışı:

Bir kaseye veya küçük kaseye 1 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin. Yarım limon suyunu sıkın ve zeytinyağına ekleyin. İki malzemeyi iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımı pamukla ya da bez kullanarak nasırın üzerine uygulayın. Mümkünse karışımı pamuklu bezle nasırın üzerine sarın ve bir gece bekletin. Sabahları ılık suyla durulayarak nasırları giderebilirsiniz.

NASIR NEDEN OLUR?

Nasır, cildin sürtünmeye veya basınca karşı korunmak için kalınlaşması nedeniyle sıklıkla ortaya çıkan bir cilt problemidir. Nasır oluşumuna neden olan faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Derinin kalınlaşması, sürekli sürtünmeye veya ayakkabı veya eldiven gibi giysilerin aşırı basıncına karşı koruyucu tepki olarak ortaya çıkabilir. Özellikle ayaklarda, ellerde veya parmaklarda sık görülür.

Sıkı veya sert ayakkabılar ayaklarda sürekli olarak sürtünme ve baskı oluşturarak nasır oluşumuna neden olabilir. Ayakların veya ellerin aşırı terlemesi cildi yumuşatabilir ve sürtünmeye karşı daha hassas hale getirebilir.