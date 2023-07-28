Egzamanın çaresi meğer o meyvedeymiş! Üzerine koyup bekletince kaşıntıdan acıdan eser kalmayacak

KAŞINMAYIN, DUT KOYUN! EGZAMA SORUNUNA 10 DAKİKADA ÇÖZÜM





Vücuda enerji vermek, mikropları öldürmek, kansızlığa iyi gelmek gibi faydaları olan kara dutun bir yararı daha ortaya çıktı. Vücutta oluşan egzama ve kaşıntı için krem kullanmaya gerek kalmayacak. Bu rahatsızlıklardan 10 dakika da kara dut ile kurtulmak mümkün.

Kara dut, lezzetli olmasının yanında birçok faydası bulunur. Toplaması zor olsa da, emeklerinizin karşılığını alacağınızı söylesek yanlış söylemiş olmayız. Egzamaya ne fayda eder sorusunun cevabı işte burada.

Dutun birçok faydasının yanında en çok dikkat çekeni egzamaya etkisidir. Bilindiği üzere egzama derideki mikroorganizmalar ya da psikolojik etkiler sonucunda meydana gelen ce geçmeyen kaşıntılardır.

Zaman zaman gider ve gelirler. Ne kadar kurtulmak isterseniz isteyin ilaçlar yalnızca egzamayı uykuya yatırmaya yarar. Vereceğimiz tarif ile egzama hastalığından kurtulacaksınız. Tek gereken şey yarım litre klorsuz su ve bir avuç beyaz kuru dut.

Suyu kaynatıp kuru dutları içerisine atın. 6 dakika kaynattıktan sonra altını kapatıp soğumaya bırakın. Tutabilecek kadar soğuduğunda egzamalı bölgeyi içerisine yerleştirin. Kaba giremeyecek bir bölge ise pamuğu karışıma emdirerek egzamalı bölgenin üstüne bant ile yerleştirebilirsiniz. 10 dakika bekletmek yeterlidir.

2 hafta boyunca düzenli olarak 3 kere yaptığınızda egzamaların yavaşça geçtiğini göreceksiniz. Her uygulamanızda aynı tarifi yapmayı unutmayın. Soğumuş karışımı tekrar kullanmayın. Aksi takdirde egzamanız inatçı bir tür ise cilt uzmanıyla görüşüp yardım almanızı öneriyoruz.