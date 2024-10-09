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Elektrikle İyileşmeyi Hızlandıran Yenilikçi Cerrahi Dikiş İpi

Çinli araştırmacılar, elektrik yüklenerek yaraların iyileşmesini hızlandıran özel bir dikiş ipi geliştirdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:30
Elektrikle İyileşmeyi Hızlandıran Yenilikçi Cerrahi Dikiş İpi

Devrim Niteliğinde Bir Gelişme

Çin'deki bilim insanları, insanların hareketiyle elektrik yüklenebilen ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlayan yenilikçi bir cerrahi dikiş ipi üretti. Bu dikiş ipinin, enfeksiyon riskini azaltarak cerrahi süreçleri kolaylaştırması bekleniyor.

Elektrik Yüklenen Dikiş İpi Nasıl Çalışıyor?

Geliştirilen dikiş ipi, biyolojik olarak parçalanabilen bir polimerle sarılı magnezyum içeriyor. Araştırmacılar, insan kaslarının hareketleriyle bu iplerin elektrik yüklenerek bir elektrik alanı oluşturduğunu belirtti. Bu süreç, bir balonun saça sürtündüğünde elektriklenmesine benzetildi.

Deneyler ve Sonuçlar

Özel olarak tasarlanmış bu dikiş ipi, yapay kas dokuları ve fareler üzerinde test edildi. Deneylerin sonuçları, yaraların 10 gün içerisinde neredeyse tamamen iyileştiğini gösterdi. Ayrıca, elektrik alanı oluştuğunda dikişli bölgeye daha fazla hücrenin ulaştığı ve böylelikle iyileşme sürecinin hızlandığı gözlemlendi.

Gelecek Vizyonu

Sonuçlar, elektrik yüklenerek yaraların iyileşmesini %50 oranında hızlandırma potansiyeline sahip bu cerrahi ip ile enfeksiyon riskinin de önemli ölçüde azaldığını ortaya koyuyor. Bu alandaki bulgular, "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

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