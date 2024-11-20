Elektronik Sigara Kullanımı KOAH Riskini Artırıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı, tütün ve tütün ürünlerinin, KOAH hastalığının en yaygın nedeni olduğunu belirtti. 20 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Dilektaşlı'nın görüşlerine yer verildi.

KOAH Nedir?

KOAH, nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi kalıcı solunumsal yakınmalarla kendini gösteren, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir kronik akciğer hastalığıdır. Dilektaşlı, hastalığın ilerleyen yaşlarda daha sık görüldüğünü ancak erken yaşlarda da başlayabileceğini, genç bireyleri de etkileyebileceğini belirtti.

Elektronik Sigara ve Diğer Risk Faktörleri

Yeni araştırmalar, elektronik sigara kullanımının KOAH için bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. Ayrıca yoğun şehirleşme nedeniyle artan hava kirliliğine maruziyet, iç ve dış ortamda odun ve kömür gibi fosil yakıtların yanı sıra bitki sapları ve tezek gibi biyokütle yakıtlarının dumanının solunması, KOAH için önemli risk faktörleridir. Dilektaşlı, çocuklukta geçirilen akciğer enfeksiyonları ve çevresel kirleticilere maruziyetin de hastalığı tetikleyebileceğini vurguladı.

KOAH Tedavi Yöntemleri

Hastalığın tedavisinde solunum yoluyla uygulanan nefes açıcı ilaçların kullanıldığını belirten Dilektaşlı, KOAH kontrol programında mutlaka alevlenmelerin önlenmesi gerektiğini ifade etti. Hekimin uygun gördüğü sıklıkta grip ve zatürre aşılarının yapılmasının önemine dikkat çekti.

Acil Durumlar ve Rehabilitasyon

KOAH tedavisinde en etkili yöntemlerden birinin akciğer rehabilitasyonu olduğunu söyleyen Dilektaşlı, bu yöntemle beslenme durumu, günlük yaşam aktiviteleri, nefes açıcı ilaçlar ve oksijen desteğinin en iyi şekilde değerlendirileceğini aktardı.

Proje ve Sonuçlar

BUÜ ile Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, KOAH'lı bireylere yönelik ortak bir proje başlattı. Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan bazı personel, BUÜ'nün pulmoner rehabilitasyon programında gözlemci olarak yer aldı. Programı tamamlayan hastalar, idame programları için Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yönlendirildi. İlk sonuçların oldukça olumlu olduğunu belirten Dilektaşlı, bu yaklaşımdan faydalanan hasta sayısının artmasıyla daha büyük kitlelere ulaşılacağına inandığını ifade etti.

KOAH’ın Yaygınlığı

Dünyadaki her 10 yetişkinden birinin KOAH hastası olduğu ve hastaların %60-80’inin tanı almadan yaşadığı bilgisi verildi. Bu durum, hastalığın erken tanısı ve tedavisinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Tütünün, KOAH'ın en yaygın nedeni olmasının yanında elektronik sigara kullanımı da KOAH riskini yükseltiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı (fotoğrafta), 20 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Tütünün, KOAH'ın en yaygın nedeni olmasının yanında elektronik sigara kullanımı da KOAH riskini yükseltiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı (fotoğrafta), 20 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.