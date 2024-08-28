Elektronik Sigara Kullanımı Sağlığı Tehdit Ediyor

Elektronik Sigara Zararlı Etkileriyle Gündemde

Uzmanlar, elektronik sigaraların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarılarda bulunuyor. Bilim insanları, bu ürünlerin astım, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser riski artırdığını ifade ediyor. Dr. Remziye Can'ın Açıklamaları

Elektronik Sigara ve Sağlık Riskleri

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrol Çalışma Grubu Üyesi Dr. Remziye Can, elektronik sigaraların aslında bir çeşit tütün ürünü olduğunu belirterek, bu ürünlerin artan çeşitliliğinin bağımlılık riskini artırdığını açıkladı. Elektronik sigaralar, enerjiyle çalışan sistemlerdir ve pillerin ısı vermesi, içindeki kimyasalların aerosol haline geçmesini sağlar, bu da akciğerlerde ciddi hasara yol açabilir.

Hücrelere Zarar Veriyor

Can, bu ürünlerin içeriğinde 7000'den fazla zararlı madde bulunduğunu ve bu maddelerin kanserojen etkilerinin olduğunu vurguladı. Ayrıca, elektronik sigaranın yaydığı buharın pasif içicilik riski taşıdığı ve DNA üzerinde olumsuz etkiler yarattığı ifade edildi.

Beyin Gelişimi Üzerindeki Etkileri

Dr. Can, annelerin elektronik sigara kullanmasının çocuklarda davranışsal ve bilişsel değişimlere yol açabileceğini belirterek, elektronik sigara kullanımının beyin gelişimi üzerinde nörotoksik etkileri olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Elif Dağlı'nın İncelemesi

Yeni Hastalıklar ve Tehditler

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, elektronik sigara kullanımı ile birlikte görülen yeni hastalıkların artış kaydettiğine dikkat çekti. Özellikle 'EVALI' olarak bilinen akciğer hasarı vakalarının sayısının yükseldiğini belirtti.

Dağlı, elektronik sigaraların içerdiği yağlı kimyasalların akciğerlerde iltihabi sürecin başlatılmasına yol açtığını ve farklı hastalıkların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Sonuç ve Öneriler

Uzmanlar, elektronik sigara ve benzeri ürünlerin satışının durdurulmasını ve denetlenmesini talep ederken, bireylerin bu ürünlerden uzak durmasını öneriyor.