Elleriniz bu şekilde duruyorsa aman dikkat! Korkunç hastalığın pençesine düşmüş olabilirsiniz

Vücutta damarsal olaylara bağlı olarak ani gelişen ve hem zihinsel hem de fiziksel belirtilerle ortaya çıkan inme, beynin bir bölümünde veya beyindeki damarların zarar görmesi sonucu meydana gelir.

İnme, beynin belirli bir bölgesine giden kan akışının azalması veya kesilmesi durumunda, beyin dokusunun oksijen ve besin eksikliği yaşamasıyla gelişir.

Beyin hücreleri dakikalar içinde ölmeye başlar.

İnmenin meydana geldiği bölgedeki fonksiyonlarda geçici veya kalıcı kayıplar yaşanabilir.





RİSKİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Diyabet, yüksek tansiyon, hormon tedavileri, sigara ve alkol kullanımı, yüksek kolesterol, egzersiz eksikliği ve kalp ritim bozuklukları, felce neden olan başlıca faktörlerdir.

Ayrıca, 55 yaşın üzerindeki kişilerin inme geçirme olasılığı, gençlere kıyasla daha yüksektir.



Erkeklerde inme riski, kadınlara göre daha fazladır.



ÖLÜMCÜL RAHATSIZLIĞIN BELİRTİLERİ

Bu hayati tehlike arz eden rahatsızlığın bazı karakteristik belirtileri şunlardır:

• Aniden Oluşan Bilinç Kaybı veya Bayılma

• Yüzde Kayma

• Konuşmada Bozulma

• Aynı Tarafta Kol veya Bacakta Güçsüzlük

• Çift Görme veya Ani Görme Kaybı

• Denge Kaybı

• Görmede Bozukluk

• Yutkunma Güçlüğü

• Bilişsel Bozulmalar

• Kol ve Bacak Bölgesinde Uyuşma

• Ağız Köşesinde Sarkma veya Çekilme





İNME VE DEMANS ARASINDAKİ BAĞLANTI

Yeni bir çalışma, inmenin demans riskini artırabileceğini gösterdi.

Araştırma, felç geçiren kişilerin ilk yıl içerisinde demans geliştirme olasılığının en yüksek seviyede olduğunu ve bu riskin 20 yıl boyunca devam ettiğini ortaya koydu.



Bu araştırma, Kanada'daki Toronto Üniversitesi tarafından 15 milyondan fazla kişinin verilerinin incelendiği geniş çaplı bir çalışmaya dayanıyor.



İncelemede, yakın zamanda iskemik inme veya intraserebral kanama geçiren 180.000'den fazla kişi tespit edildi.



Felçten kurtulanlar, iki farklı kontrol grubuyla karşılaştırıldı.



İLK YIL FELÇ GEÇİRENLER İÇİN KRİTİK

Felç geçirenlerin ilk yıl içerisinde demans riskinin neredeyse üç kat arttığı, sonraki beş yılda ise bu riskin bir buçuk katına düştüğü ve 20 yıl boyunca yüksek seviyede kaldığı tespit edildi.

Araştırmada, felç geçirenlerin yaklaşık %19'unda demansın ortalama beş buçuk yıllık bir takip süresince ortaya çıktığı belirlendi.



Felç geçirenlerin, genel nüfusa kıyasla demans riskinin %80 oranında daha yüksek olduğu saptandı.



Özellikle intraserebral kanama geçiren bireylerde demans riski, genel popülasyona göre neredeyse %150 daha fazla bulundu.

