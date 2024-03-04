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Eski fiyatları özleye o marketi sorup soruşturacak! 2 kg un 36,99 5 kilo şeker 134 TL’den kapış kapış gidiyor

Hamurunuza bu özel bileşeni eklediğinizde, kekiniz adeta bir balon gibi şişecek ve komşularınızın nefesini kesecek! Bu muhteşem keki yapmak için, püf noktalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Kekinizin kabarması için hangi adımları atmanız gerektiğini merak ediyor musunuz? İşte, kekinizi adeta bir sanat eseri haline getirecek detaylar…

Yayın Tarihi: 04.03.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 09:13
Eski fiyatları özleye o marketi sorup soruşturacak! 2 kg un 36,99 5 kilo şeker 134 TL’den kapış kapış gidiyor

Kekin göz kamaştırıcı mükemmelliği, kabarma kapasitesine doğrudan bağlıdır. Peki kek nasıl kabarır? İşte detaylar…

KEK NASIL KABARIR?

kek nasıl kabarır

Fırını adeta bir volkan patlaması gibi boşaltacak, göz alıcı bir kek yapmanın sırları şunlardır:

Malzemelerin Oda Sıcaklığında Tutulması

Yumurta, tereyağı gibi malzemeleri oda sıcaklığında tutmak, kekinizi Everest’in zirvesine çıkaracak kadar kabartır. Soğuk malzemelerle yapılan kekler genellikle dümdüz ve sert olur

Yumurtaları Çırpın

Yumurtaları çırparak kekinize hayat verirsiniz, kekiniz istediğiniz kabarıklıkta olacaktır. İyice çırpılmış yumurta ile yapılan kekin kabarıklığına ve lezzetine inanamayacaksınız.

kek kabartma hakkında

Kabartma Tozu Mucizesi

Kabartma tozu, kekin kabarmasını sağlayan sihirli bir iksirdir. En önemli nokta ise doğru miktarda kullanmalı ve tazeliği

Bu sırlarla, kekiniz komşularınızı kıskandıracak, göz alıcı bir güzelliğe ve kabarıklığa sahip olacak!

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