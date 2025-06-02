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Eskişehir'de Diyaframında Delik Bulunan Bebek Sağlığına Kavuştu

Eskişehir'de diyaframında delik bulunan bebek, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Uzmanlar, erken müdahalenin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 15:31
Eskişehir'de Diyaframında Delik Bulunan Bebek Sağlığına Kavuştu

Eskişehir'de Diyaframında Delik Olan Bebek Kurtarıldı

Eskişehir'de doğuştan diyaframında delik bulunan bir bebek, Şehir Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirilen operasyon sayesinde sağlığına kavuştu. Başhekimlikten yapılan açıklamada, bebeğin doğumundan sonra gerekli tetkiklerin yapıldığı ve hemen ameliyata alındığı bilgisi verildi.

Başarılı Operasyon Süreci

3 saat süren operasyonun ardından bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı. Burada tedavisinin 10. gününde solunum cihazından ayrılarak ağızdan beslenmeye başladı. Bebeğin durumunun iyiye gittiği vurgulandı.

Uzmanların Açıklamaları

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Yıldırım, bebeğin doğumdan önce diyafram kasının %70'inin delik olduğunu ifade etti. Operasyon sırasında deliğin yapay bariyerle kapatıldığını belirten Yıldırım, “Zamanında müdahaleyle hem akciğerlerin genişlemesine fırsat tanındı hem de karın organlarının yerleştirilmesi sağlandı. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum,” dedi.

Bunun yanı sıra, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Berkay Tekkanat, bu rahatsızlığın ciddi solunum problemlerine yol açabileceğine dikkat çekerek, ameliyat öncesinde kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini kaydetti. Tekkanat, “Böylesine başarılı bir ekip çalışmasında yer almak ve bir yenidoğanın hayatına dokunmak, bizler için gerçekten gurur verici,” şeklinde değerlendirdi.

Eskişehir'de diyaframında delik bulunan bebek, Şehir Hastanesinde geçirdiği operasyonla sağlığına...

Eskişehir'de diyaframında delik bulunan bebek, Şehir Hastanesinde geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Yıldırım (sol 3), açıklamada bulundu.

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