Estetik yaptırmadan 20 yaş genç görünmek mümkün! Her gece yatmadan önce bu rutini uygulayın!

Estetik ameliyatlar son dönemlerde çok fazla tercih edilse de ameliyat olmak istemeyen insanlar genç görünmek için doğal yöntemleri araştırıyor. Peki daha genç görünmek için ne yapmak gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ESTETİK YAPTIRMADAN GENÇ GÖRÜNMEK MÜMKÜN

İnsanlar internet üzerinden cilt bakımı ve saç bakımı ile daha genç görünmenin doğal yöntemlerini araştırıyor. TikTok fenomeni olan 42 yaşındaki kadın birçok öneri paylaştı. Anne Kate tarafından paylaşılan videolarda muz kabuğu önerisi yapıldı.





Anne Kate muzları yedikten sonra kabuklarını küçük küçük doğrayıp cildine sürdüğünü ve cildini yıkayıp Hint yağı kullandığını söyledi. Muz kabuğu ile kırışıklıkların önüne geçtiğini söyleyen Kate bu rutininden öncesi ve sonrası halini de takipçileriyle paylaştı. Rutini sonrası olan cildinin daha genç ve parlak görünen fenomenin bu uygulamaları dört aydır yaptığını ve botoks, dolgu, ameliyat yaptırmadığını söyledi. Anne Kate tarafından paylaşılan bu öneriler sonrasında videosuna binlerce beğeni yağdı.