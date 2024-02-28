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Et tiryakilerine kilo kilo alışveriş Tarım Kredi Kooperatifi'nden geliyor! Dana kıyma ve hazır dönerde indirim patlaması yaşanıyor!

Tarım Kredi Kooperatifi'nde şaşırtıcı indirimler son hızla devam ediyor. Avantaj dolu et ürünlerinde son iki gün et severleri acele ettirecek gibi görünüyor. İşte 24 Şubat' ta başlayan ve 1 Marta'ta sona erecek olan Tarım Kredi Kooperatifi fırsat ürünleri…

Yayın Tarihi: 28.02.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:00
Et tiryakilerine kilo kilo alışveriş Tarım Kredi Kooperatifi'nden geliyor! Dana kıyma ve hazır dönerde indirim patlaması yaşanıyor!

Tarım Kredi Kooperatifi, müşterilerini sevindirecek büyük indirimlerle yine gündemde! İndirimlerin bitmesine sayılı günler kala “et yemeden doymam” diyenler için dolu dolu kampanya yapan Tarım Kredi Kooperatifi yine adından söz ettiriyor. 1 Mart’ta sona erecek olan indirimde ise et ürünleri oldukça cazip fiyatlarla satışa çıkarıldı. İşte detaylar…

tarım kredi kooperatif

Tarım Kredi Kooperatifi'nin sunduğu indirimlerde Dana kıyma 138 ,90 TL'ye, Maret soslu hazır döner ise 89,90 TL'ye raflardaki yerini aldı. Tarım Kredi Kooperatifi bununla da yetinmedi, Bakpiliç Fileto 149,90 TL'ye, Anket/Konet hazır döner ise 79,90 TL’ ye satışa sunuldu. Oldukça avantajlı olan bu fiyatlar alışveriş yapmayı düşünenler için harika fırsatlar sunuyor.

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ'NİN SUNDUĞU BU İNDİRİMLER KAÇMAZ!

Tarım Kredi Kooperatifi'nde şaşırtıcı indirimler 1 Mart’ta sona eriyor. O tarihe kadar sofralarını şenlendirmek isteyen ise fırsatlar bitmeden stoklar tükenmeden mağazanın yolunu tutacak. 

DANA KIYMA

Yapılan bu şahane indirimle Tarım Kredi Kooperatif müşterileri hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla alışverişin keyfini çıkaracaklar.

24 ŞUBAT 1 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATOLOĞUNDA KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR!

Tarım Kredi Kooperatifi'nin şaşırtıcı kampanyası kapsamında herkes et yemeye doyacak! Öyle ki kilo kilo alınan et ürünlerinde stoklar bitmek üzere. Geç kalmış Tarım Kredi Kooperatifi müşterileri ise indirimin bitmesine ramak kala, koştur koştur mağazanın yolunu tutacak gibi görünüyor.

tarım kredi kooperatif ÜRÜNLERİ

Tarım Kredi Kooperatifi'nin sunduğu bu fırsatlar, müşterilerin dikkatini fazlasıyla çekmiş durumda. Alışveriş yaparken hem kaliteyi hem de tasarrufu bir arada bulan vatandaşlar alışveriş sepetini doldurmaya devam ediyor... Bu fırsatları kaçırmak istemeyen ise, 1 Mart’a kadar Tarım Kredi Kooperatifi şubelerini ziyaret etmesi gerekiyor!

tarım kredi kooperatif FIRSATLARI

Hiçbir kasapta dahi bulamayacağınız et ürünlerinde yüzde 30’ a varan indirimleri kaçırmak istemiyorsanız son günü beklemeden acele etmeli ve uygun fiyatlarla lezzetin tadını çıkarmalısınız.

tarım kredi kooperatif İNDİRİMLERİ

Tarım Kredi Kooperatif indirimli ürünleri arasında ayrıca;

Tarım Kredi Kooperatif şerbet 1 L 16.90 TL

Tarım Kredi Kooperatif limonata 1 L 16.90 TL

Tarım Kredi Kooperatif karadutlu limonata 1 L 19.90 TL

Tarım Kredi Kooperatif  Karadeniz siyah çay 1000 g 99.90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Avşar cool lime mineralli içecek 6x200 ml 34.90 TL

Tarım Kredi Kooperatif Ben natür meyveli içecek 5.95 TL' den satışa sunulmakta.

1 Mart'ta bitecek olan fırsat ürünlerine az bir zaman kaldı. Acele eden ise stoklar bitmeden fırsat ürünlerden yararlanabilecek

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