Evdeki 3 malzemeyle cayır cayır yağ yakın! İbrahim Saraçoğlu'nun gizli reçetesi

Kilo sorunu ilgilendiren herkesi yakında ilgilendiren bir diyet programı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından açıklandı. Saraçoğlu'nun yıllarca süren araştırmaları sonucunda geliştirilen bu ilaç metabolizmanızı hızlandırır ve yağ yakımını destekler. Tamamen doğal bir şekilde kilo vermek isteyenlere ideal bir seçenektir.

Bu çare tamamen doğal ürünlerden oluşmaktadır. Bu tedavi günlük rutininize kolayca dahil edilebilir ve kısa süre içerisinde özle görülür sonuçlar sağlar. İçeriği ise şöyle:

Yeşil Çay: Yeşil çay, metabolizmayı hızlandırıcı etkileriyle bilinir ve her gün tüketildiğinde kilonuzu kontrol etmenize yardımcı olabilir.

Zencefil: Zencefil sindirime yardımcı olur ve yağ yakımını artırır.

Limon: Limon, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olan bir C vitamini kaynağıdır.





Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, her gün uyandıktan sonra bu bileşenlerin bir karışımını tüketmenin etkili bir yol olduğunu söylüyor.

İbrahim Saraçoğlu'nun yanı sıra başka uzmanlar da bu tedaviyle ilgili olumlu görüşler dile getirdi. Metabolizmayı hızlandırma ve doğal olarak kilo verme yeteneği nedeniyle beslenme uzmanları tarafından da önerilmektedir.