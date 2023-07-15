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Evdeki o malzemeyle tırnak mantarından kurtulun! Bir kez uygulamak bile yetiyor

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Evdeki o malzemeyle tırnak mantarından kurtulun! Bir kez uygulamak bile yetiyor
El ve ayak tırnakları herkes için önemlidir. Bakımlı görünmek için önemli olan el ve ayak tırnaklarında çıkan tırnak mantarlarından kurtulmak ise artık çok kolay. İşte detaylar…

Çeşitli bakteri ve enfeksiyonlardan kaynaklı oluşan tırnak mantarı günlük hayatımızı olumsuz yönde etkileyebilecek bir rahatsızlıktır. Mantar oluşmaya başladığı anda direk müdahale etmek gerekmektedir. İşte evdeki malzemelerle hızlı bir şekilde tırnak mantarına müdahale etmenin yolları…

tırnak mantarı

Evde Tırnak Mantarı Nasıl Geçer?

Hemen hemen her evde bulunan sirke, tırnak mantarından kurtulmanın en hızlı ve pratik yoludur. Sirke, içeriğinde bulunan bileşenlerden kaynaklı insan sağlığına büyük faydalar sağlamaktadır. Tırnakta var olan mantarı yok etmek için günde 2 – 3 kez tırnaklarınızı sirke banyosu yaptırmanız yeterli olacaktır. Aynı zamanda günlük pamuk yardımı ile de sirke ile pansuman yapmanız mantardan kurtulmanızın bire bir çözümü olacaktır.

Sağlık
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