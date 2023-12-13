Evden çalışanlar bunu görmesin: 25 yıl içinde böyle görüneceksiniz

Yapay zeka, evden çalışanların 25 yıl sonraki potansiyel görünümlerini tahmin ediyor. Çeşitli şirketlerin evden çalışma sistemine geçmesi, yapay zekanın bu durumun fiziksel aktivite üzerindeki olumsuz etkilerini önceden görmesine yol açtı. Bu kapsamda, uzun vadeli etkileri simüle eden bir platform, bu senaryo için "Susan" adını verdiği karakteri tasarlayarak dikkat çekici bir resim ortaya koydu.

Simülasyonda, evden çalışan Susan'ın 25 yıl sonraki fiziksel ve psikolojik durumu detaylı bir şekilde ele alınıyor. Hareket eksikliği sebebiyle kanlanmış ve kuru gözlere sahip olan Susan, gün boyunca bilgisayar başında hareketsiz bir şekilde çalıştığı için ciddi göz sorunlarıyla karşılaşabilir. Ayrıca, sürekli oturarak geçen zaman, duruş bozukluklarına neden olmuş durumda.





Susan'ın dışarı çıkmaması ve yeterli D vitamini almaması, saç dökülmesi ve cildin solgunlaşması gibi fiziksel etkiler, simülasyonda gözlemlenen unsurlar arasında yer alıyor. Beslenme alışkanlıklarında kısıtlamalar olmamasına rağmen, evdeki hareketsiz yaşam nedeniyle Susan'ın kilo sorunları yaşadığı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, uzun süre evden çalışmanın psikolojik etkileri de detaylı bir şekilde ele alınıyor. Susan'ın sosyal izolasyon sebebiyle stres hormonu seviyelerinin arttığı ve depresyon yaşadığı öne sürülüyor. Ancak, Susan'ın durumu abartılı olabilir; fakat evden uzun süre çıkılmaması, düzenli egzersiz yapılmaması ve sosyal etkileşim eksikliğinin insan yaşamına olumsuz etkilerini vurgulamak önemlidir.



