Evden çalışanlar bunu görmesin: 25 yıl içinde böyle görüneceksiniz

Koronavirüs pandemisinin ardından bir çok şirket çalışanı artık evden çalışmaya başladı. Evde çalışmanın fiziksel aktiviteye...

Evden çalışanlar bunu görmesin: 25 yıl içinde böyle görüneceksiniz
Yayın Tarihi:

Yapay zeka, evden çalışanların 25 yıl sonraki potansiyel görünümlerini tahmin ediyor. Çeşitli şirketlerin evden çalışma sistemine geçmesi, yapay zekanın bu durumun fiziksel aktivite üzerindeki olumsuz etkilerini önceden görmesine yol açtı. Bu kapsamda, uzun vadeli etkileri simüle eden bir platform, bu senaryo için "Susan" adını verdiği karakteri tasarlayarak dikkat çekici bir resim ortaya koydu.

Simülasyonda, evden çalışan Susan'ın 25 yıl sonraki fiziksel ve psikolojik durumu detaylı bir şekilde ele alınıyor. Hareket eksikliği sebebiyle kanlanmış ve kuru gözlere sahip olan Susan, gün boyunca bilgisayar başında hareketsiz bir şekilde çalıştığı için ciddi göz sorunlarıyla karşılaşabilir. Ayrıca, sürekli oturarak geçen zaman, duruş bozukluklarına neden olmuş durumda.

suasn 2

Susan'ın dışarı çıkmaması ve yeterli D vitamini almaması, saç dökülmesi ve cildin solgunlaşması gibi fiziksel etkiler, simülasyonda gözlemlenen unsurlar arasında yer alıyor. Beslenme alışkanlıklarında kısıtlamalar olmamasına rağmen, evdeki hareketsiz yaşam nedeniyle Susan'ın kilo sorunları yaşadığı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, uzun süre evden çalışmanın psikolojik etkileri de detaylı bir şekilde ele alınıyor. Susan'ın sosyal izolasyon sebebiyle stres hormonu seviyelerinin arttığı ve depresyon yaşadığı öne sürülüyor. Ancak, Susan'ın durumu abartılı olabilir; fakat evden uzun süre çıkılmaması, düzenli egzersiz yapılmaması ve sosyal etkileşim eksikliğinin insan yaşamına olumsuz etkilerini vurgulamak önemlidir.

susan

Öne Çıkanlar
Otomobil almak isteyene sıfır faiz müjdesi! Kaçıran üzülür Otomobil almak isteyene sıfır faiz müjdesi! Kaçıran üzülür
7500 TL maaş alanlar yaşadı! 1 değil 3'lü zam kapıda 7500 TL maaş alanlar yaşadı! 1 değil 3'lü zam kapıda
Konut kredisi faizleri: 2 milyon TL'nin aylık geri ödeme taksiti ne kadar, kaç TL?  Konut kredisi faizleri: 2 milyon TL'nin aylık geri ödeme taksiti ne kadar, kaç TL? 
Çok Okunanlar
Saçları ışıl ışıl parlayan kadınlar meğer bu sırrı uyguluyormuş! Saçları ışıl ışıl parlayan kadınlar meğer bu sırrı uyguluyormuş! Kısa boy tarihe karışıyor! 5 adımda boyunuzu 5 cm uzatabilirsiniz Kısa boy tarihe karışıyor! 5 adımda boyunuzu 5 cm uzatabilirsiniz Kuru ve elektriklenmiş saçlara son: Tek seferde ışıl ışıl yapıyor Kuru ve elektriklenmiş saçlara son: Tek seferde ışıl ışıl yapıyor Bu karışımdan bir bardak içen vücuttaki tüm ödeme veda ediyor! Bu karışımdan bir bardak içen vücuttaki tüm ödeme veda ediyor! Ense ağrısı yaşayanlar aman dikkat: Nedeni sizi korkutacak! Ense ağrısı yaşayanlar aman dikkat: Nedeni sizi korkutacak!