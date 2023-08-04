Evinde arıtma su kullananlar bunu duyunca kırıp atacak! Meğer su değil zehir içiyormuşuz

Arıtma ekipmanlarını musluk suyuna bağlayan ve suyu içme suyu olarak kullanan arıtılmış su, her geçen gün çok sayıda hanede kullanılıyor. Özellikle işletmeler, arıtma sularını ilk tercih olarak görüyorlar. Ancak uzun süre arıtılmış su içenler için uzmanlardan önemli bir uyarı var.

Damacana suyunun her geçen gün daha pahalı olması elbette arıtma suyu elde etmek için kullanılan cihazların uzun süreçte ekonomik su tüketimi elde etmesine neden olmuştur. Bundan dolayı da her zamankinden daha fazla talep gören arıtma cihazları etrafımızı sarmaya başlamıştır. Ancak bu aşamada müdahale eden uzmanlar, arıtma ekipmanlarının işlem sırasında mineralleri de çıkardığını hatırlatarak, sert uyarılarda bulundu. Peki su arıtımı zararlı mı yoksa faydalı mı? Arıtılmış suyun zararlı etkileri nelerdir? İşte arıtılmış suyun zararları.





ARITMA SUYUNUN TEHLİKELERİ NELERDİR?

Sosyal ağların yaygınlaşmasıyla birlikte birçok profesyonel isim sosyal ağlardan daha fazla kişiye ulaşmaya başlamıştır. Bu kapsamda bir video paylaşan uzman isim, yayınladığı videosunda su arıtmanın zararlarına dikkat çekti. Videodaki uyarı Tiktok'ta viral oldu.

“Arıtma suyu demineralize sudur." şeklinde ifadelerin yer aldığı videoda suyun uzun süre tüketilmesi çocuklarda büyüme geriliğine, kadınlarda da osteoporoza neden olduğu belirtildi.





ARITMA SUYU ZARARLI MI YOKSA, FAYDALI MI?

Bu aşamada herhangi bir görüş vermeyen uzmanlar filtre cihazı için kullanılan filtrenin kalitesine filtre cihazından daha fazla dikkat edeceklerdir. Uzmanlar, su arıtma cihazlarının orijinal filtre kullanılması durumunda sağlık açısından iyi olabileceğini ve filtre çekirdeğinin yeterli minerali karşılaması durumunda yukarıdaki mineral kaybının olmayacağını söylüyor. Ancak mineral kaybının oluşmasından dolayı da tüm profesyonellerin ortak görüşü makine ve aynı zamanda filtre seçimine çok fazla dikkat edilmesi yönündedir.