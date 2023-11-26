Fazla kilolarından şikayetçi olanlar! Bu kür haftada 7 kiloyu birden eritiyor

Prof. Dr. Canan Karatay, hangi süper yiyeceklerin haftada 7 kilo vermenize yardımcı olabileceğini anlattı.

Fazla kilolarından şikayetçi olanlar! Bu kür haftada 7 kiloyu birden eritiyor
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Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusundaki tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Karatay, bu defa da zayıflamak isteyenler için bir önerisini açıkladı. Uzman isim, "süper gıdalar" olarak adlandırdığı günde 10 köy yemeği tüketmesi gerektiğini söyledi.

CANAN KARATAY'DAN ZAYIFLAMA REÇETESİ

Prof. Dr. Karatay, yumurtanın kalorisinin düşük olduğunu ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu bütün mineral ve vitaminleri tek seferde karşılayabildiğini anlattı. Ayrıca ünlü doktor, metabolizmayı ve organların fonksiyonlarını artıran yumurtanın haftada 7 kilo vermenize yardımcı olacağını açıkladı. Karatay'ın bu dikkat çeken açıklaması zayıflamak isteyen birçok kişiye umut verdi.

Fazla kilolarından şikayetçi olanlar! Bu kür haftada 7 kiloyu birden eritiyor

 "Yumurta süper besin gibidir"

Canan Karatay, zayıflama reçetesi ile ilgili yaptığı açıklamasında; "Yumurta bir 'süper yiyecek' gibidir ama serbest gezen tavuklardan gelir. . Çinliler yüzyıllardır günde 10 yumurta yiyorlar. Hamile kadınlar ve doğum sonrası kadınlar için de oldukça faydalıdır. Bebeğin gelişimine büyük katkı sağlar. Yumurtanın akı da sarısı da çok faydalıdır. Biz doktorlar yumurtayı asla yasaklayamayız” ifadelerini kullandı.

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