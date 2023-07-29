Fiyatı ucuz ama faydası büyük! Yoğurdun içine 2 kaşık keten tohumu atınca hayatınız baştan aşağı değişecek!

Artan sıcak hava değerleri ile beraber çoğu kişi yemek yemiyor ve vitamin düşüklüğünün etkisi ile hastalanıyor. Bunun için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan kurtarıcı bir tarif geldi. Detaylar haberimizde…







BİR KASE YOĞURDA 2 ÇAY KAŞIĞI KETEN TOHUMU ATIN ETKİSİNİ ANINDA GÖRÜN! PROF. DR. SARAÇOĞLU'NDAN MÜTHİŞ TÜYO

Havaların bir anda ısınmasıyla birlikte birçok soğuk algınlığı ve salgın hastalık hızla yayılmaya başladı. Özellikle kabızlık ve halsizlik salgını hızla yayılırken insanlar bu salgınlardan korunmak için doğal yollar arıyor. Öğretmen. İbrahim Saraçoğlu sihirli tarifini paylaştı. Bir kase yoğurda 2 çay kaşığı keten tohumu atmanın etkilerini anında görün! Kimse bilmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor. Karışım vücudunuzu tamamen tazeleyecek! Detaylar burada...

Yüksek sıcaklık ile birlikte birçok hastalıkta etkisini arttırmıştır. 7 ile 70 arasında halsizlik, kabızlık, bitkinlik gibi etkiler görülürken bu hastalıklardan korunmak isteyenler uzmanların açıklamalarına uymalıdır. Öğretmen. İbrahim Saraçoğlu ezber bozan tarifiyle yine herkesi büyüledi Keten tohumunun çok faydalı bir bitki olduğunu herkes bilir ama eminim bu tarifi hiç duymamışsınızdır. Bir kase yoğurda 2 çay kaşığı keten tohumu ekleyin ve anında sonuçları görün! Saraçoğlu için güzel bir tavsiye. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun hastalıklarla savaşan mükemmel keten yoğurdu tarifi...

BİR KASE YOĞURDA 2 ÇAY KAŞIĞI ATIN BOMBA GİBİ OLUN

Keten tohumunun faydaları saymakla bitmez. Hem müshil hem de hücre yenileyici olan bu harika yiyecek, yedi ila yetmiş yaş arasındaki insanlar tarafından sevilir. Hiç keten tohumu ile yoğurdu karıştırıp yediniz mi? Uzman Dr.İbrahim Saraçoğlu bomba karışımı açıkladı. Bir kase yoğurda 2 çay kaşığı keten tohumu ekleyin ve anında sonuçları görün! Uzman doktordan harika tavsiyeler.





İBRAHİM SARAÇOĞLU'NDAN MÜTHİŞ TÜYO!

Keten tohumu E vitamini ve Omega 3 açısından oldukça zengin bir bitkidir. Genel olarak kalp sağlığının korunmasında oldukça etkilidir. İyi bir hafıza için keten tohumu yiyin. Keten tohumu bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık problemlerini önler. Bu sayede zayıflamak isteyen kişilerin ilk tercihi haline gelmektedir. Keten tohumunu yoğurtla karıştırabilir veya isterseniz doğrudan yiyebilirsiniz. Ara öğün olarak 1 kase yoğurt ve öğütülmüş keten tohumunu karıştırırsanız daha uzun süre tok kalırsınız. Böylece daha az yiyerek daha az kalori alırsınız.

Keten tohumu omega 9, omega 6, omega 3, lignanlar, yağ asitleri, amino asitler, kanser önleyici antioksidanlar, suda çözünen lif, suda çözünmeyen lif, vitaminler, proteinler ve mineraller açısından zengindir... Özellikle romatoid artrit tedavisinde etkilidir. Kanserlere karşı koruyucu bir ajandır. Bu sayede kanser riskini büyük ölçüde azaltır.





KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI NELER?

Tırnakların ve saçların sağlıklı büyümesini sağlar.

Ayak ve ellerdeki nasırlara haricen uygulanabilir.

Menopoz döneminde ortaya çıkan sorunları giderir.

Kabızlığı ve mide ve bağırsak problemlerini giderir.

Sinir ve bağışıklık sistemlerini güçlendirir. Kemik yapısının güçlenmesinde etkilidir.

Kolesterolü ve kan şekerini dengeler.

Damar ve kalp hastalıklarının oluşumunu engeller.

Kan basıncını düşürmede etkilidir.

Romatizmal rahatsızlıkların oluşumunu engeller. Romatizmal hastalıkların tedavisinde de etkilidir.

Dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon problemlerini ortadan kaldırın.

Haricen uygulamada cilt yaralarının daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Yaşla birlikte oluşan dikkat dağınıklığını ortadan kaldırır.

Nasır ve benzeri problemlere kompres yapılarak uygulanırsa iyileştirici etkisi vardır. Sedef, egzama ve benzeri cilt problemlerinin tedavisinde kullanılmaktadır.

Solunum yolu hastalıkları olan kişilerin tedavisinde yardımcı olur.

Ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri açısından oldukça faydalı bir bitkidir.

Adet döneminde ağrı kesici olarak 2 adet keten tohumu tüketmek oldukça faydalıdır.

KETEN TOHUMU NASIL TÜKETİLMELİ?

Keten tohumu günde iki kez (sabah ve akşam) yoğurtla karıştırılarak yenebilir. Sadece 1 kase yoğurt ve ½ çay kaşığı keten tohumunu karıştırın. Ayrıca yatmadan önce ½ çay kaşığı keten tohumunu çiğneyip yutarsanız ve üzerine 1 bardak su içerseniz çok etkili olacaktır.