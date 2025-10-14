Gaziantep Şehir Hastanesi 2 Yılda 5,5 Milyon Hastaya Hizmet Verdi

Gaziantep Şehir Hastanesi 2 yılda 5,5 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi

Gaziantep Şehir Hastanesi, açıldığı 2023 yılından bu yana bölge sağlık hizmetinde öne çıkarak 5,5 milyonun üzerinde hastaya bakım sağladı. Hastanenin kapasite artışı, hizmet hızı ve nitelikli müdahaleleri dikkat çekiyor.

Hizmet kapasitesi ve performans

İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, Sağlık Sokağı'ndaki açıklamasında hastanenin 2023'ün ekim ayında 805 yataklı olarak hizmete başladığını, kuruluş aşamasında kentteki hiçbir hastanenin buraya taşınmadığını ve tüm bölümlerin yeniden kurulduğunu belirtti. Şahin, "Bugüne kadar hastanemizde 5,5 milyonun üzerinde hasta muayene edildi, 150 bin civarında hasta yatışı yapıldı ve 180 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirildi. Bu ameliyatların yüzde 55'in üzerinde nitelikli ameliyatlar dediğimiz büyük ameliyatlar gerçekleştirilmiştir." dedi. Bugün itibarıyla hastanenin 1875 yatakla hizmet verdiğini vurguladı.

Hızlı gelişim ve ekip çalışması

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, kliniklerin kurulması ve nitelikli hizmetlerin sunulmasında ekip çalışmalarının önemine işaret ederek, "Diğer şehir hastaneleriyle kıyasladığımızda, birçok hastanenin 5 yılda kat ettiği noktayı biz 2 yıl içinde tamamladık. Hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız hastanemizde mutlu çalışıyor ve hastalarımıza da son derece kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz." ifadelerini kullandı. Türkçüoğlu, tıbbi ve teknolojik gelişmeleri takip ederek nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Laboratuvarda yapay zeka dönemi

Başhekim Türkçüoğlu, laboratuvar parkuruna entegre edilen yapay zekânın tanı ve tedavi süreçlerini hızlandırdığını anlattı: "Bu parkurda kanser hücrelerini fark eden 'akıllı bir sistem' bizi uyararak aslında birçok hastanın tanısında, tedavisinde hekimlerimizi yönlendiriyor. Bunun dışında yapay zekayı farklı alanlarda da kullanıyoruz. Laboratuvar aşamalarında sonuç verme sürelerimizi oldukça kısaltıyor." Ayrıca radyolojik tetkikler ve diğer laboratuvar hizmetlerinde "hemen hemen 3 gün içerisinde tetkikleri yapıp sonuçlarını hastalarımıza ulaştırıyoruz" dedi.

Gelecek adımlar ve yeni merkez

Vali Yardımcısı Abdullah Şen de Gaziantep'i sağlık hizmetinde zirveye taşımayı hedeflediklerini vurguladı. Program kapsamında gelişimsel açıdan riskli çocuklara yönelik çok yönlü tedavinin uygulanacağı Çok Disiplinli Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM) de hizmete açıldı.

Gaziantep Şehir Hastanesi, kısa sürede yakaladığı ivme ve teknolojik yeniliklerle bölgenin sağlık hizmetinde merkezi bir rol üstlenmeye devam ediyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi, açıldığı 2023'ten bu yana 5,5 milyonun üzerinde hastaya sağlık hizmeti sundu. Hastanenin Sağlık Sokağı'nda düzenlenen basın toplantısına İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin (sol 6), Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu (sol 5) ile hastane yöneticileri katıldı.