Gaziantep'te 'İman Tahtası' Eylül Bebek Kıkırdakla Yeni Göğüs Kemiğine Kavuştu

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde doğuştan göğüs kemiği olmayan 20 günlük Eylül Önder'e kıkırdak dokusundan yapılan yeni sternumla sağlık kazandırıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 11:14
Gaziantep'te 'İman Tahtası' Eylül Bebek Kıkırdakla Yeni Göğüs Kemiğine Kavuştu

Gaziantep'te 'İman Tahtası' Eylül Bebek Kıkırdakla Yeni Göğüs Kemiğine Kavuştu

20 günlük Eylül Önder’e Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen rekonstrüksiyon ameliyatı

20 günlük Eylül Önder, doğumunun hemen ardından yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda tıp literatüründe "Ectopia Cordis" olarak bilinen ve halk arasında "iman tahtası" diye anılan nadir bir göğüs duvarı anomalisi teşhis edildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği tarafından planlanan operasyonda, bebeğin kendi dokusundan bir çözüm tercih edildi. Operasyonda kıkırdak dokusundan yeni bir göğüs kemiği (sternum) oluşturularak göğüs duvarı rekonstrüksiyonu yapıldı. Ameliyatın ardından Eylül bebek sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, bölge için bir ilk olma özelliği taşıyan ve bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka olduğunu belirterek, bu ameliyatı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Göğüs Cerrahisi Kliniğinden Op. Dr. Ali Birak ise ameliyatın teknik gerekçesini şöyle açıkladı: "Bu nadir görülen vakada, vücut ölçüleri çok hızlı büyüyeceğinden yapay bir protez materyal kullanmamız mümkün değildi. Bu yüzden bebeğimizle beraber büyüyebilmesi için kendi kıkırdak dokusundan göğüs duvarı oluşturduk. Ameliyatımız çok şükür başarıyla geçti."

Bebeğin annesi Emine Önder de çocuğunun sağlığına kavuşmasının sevincini dile getirerek, sağlık ekibine teşekkür etti.

Gaziantep'te halk arasında "iman tahtası" olarak bilinen göğüs kemiği bulunmayan 20 günlük Eylül...

Gaziantep'te halk arasında "iman tahtası" olarak bilinen göğüs kemiği bulunmayan 20 günlük Eylül bebek, kıkırdak dokusundan yapılan yeni göğüs kemiğiyle sağlığına kavuştu. Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu (sağ 2), açıklamalarda bulundu.

Gaziantep'te halk arasında "iman tahtası" olarak bilinen göğüs kemiği bulunmayan 20 günlük Eylül...

İLGİLİ HABERLER

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 'İman Tahtası' Eylül Bebek Kıkırdakla Yeni Göğüs Kemiğine Kavuştu
2
Kahve telvesini sakın atmayın! O bölgedeki tüyleri pat diye döküyor
3
İzmir'de 6 Kadavra Bağışı: Ege Üniversitesi Ailelere Teşekkür Plaketi Verdi
4
ARGENTEX: Gümüş Nanopartiküllü Antimikrobiyal Yara Bandı TEKNOFEST'te Ödül Aldı
5
Şanlıurfa'da Yeğeninden Gelen Umut: Türkan Sürer Karaciğer Nakliyle İyileşti
6
Gaziantep Şehir Hastanesi 2 Yılda 5,5 Milyon Hastaya Hizmet Verdi
7
Tromboz ve Damar Tıkanıklığı Ölüm Riski: Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir Uyarıyor

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği