Gaziantep'te 'İman Tahtası' Eylül Bebek Kıkırdakla Yeni Göğüs Kemiğine Kavuştu

20 günlük Eylül Önder’e Gaziantep Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen rekonstrüksiyon ameliyatı

20 günlük Eylül Önder, doğumunun hemen ardından yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda tıp literatüründe "Ectopia Cordis" olarak bilinen ve halk arasında "iman tahtası" diye anılan nadir bir göğüs duvarı anomalisi teşhis edildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği tarafından planlanan operasyonda, bebeğin kendi dokusundan bir çözüm tercih edildi. Operasyonda kıkırdak dokusundan yeni bir göğüs kemiği (sternum) oluşturularak göğüs duvarı rekonstrüksiyonu yapıldı. Ameliyatın ardından Eylül bebek sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, bölge için bir ilk olma özelliği taşıyan ve bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka olduğunu belirterek, bu ameliyatı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Göğüs Cerrahisi Kliniğinden Op. Dr. Ali Birak ise ameliyatın teknik gerekçesini şöyle açıkladı: "Bu nadir görülen vakada, vücut ölçüleri çok hızlı büyüyeceğinden yapay bir protez materyal kullanmamız mümkün değildi. Bu yüzden bebeğimizle beraber büyüyebilmesi için kendi kıkırdak dokusundan göğüs duvarı oluşturduk. Ameliyatımız çok şükür başarıyla geçti."

Bebeğin annesi Emine Önder de çocuğunun sağlığına kavuşmasının sevincini dile getirerek, sağlık ekibine teşekkür etti.

