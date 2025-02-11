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Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail Hasta ve Yaralıların Çıkışını Engelliyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hasta ve yaralıların Refah'tan çıkışını kasten engellediğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:22
Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail Hasta ve Yaralıların Çıkışını Engelliyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta ve yaralıların çıkışını kasten engellediğini bildirdi. Bu açıklama, Hamas’ın, İsrail’in 19 Ocak’tan bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının 4 maddesini ihlal ettiğini duyurmasının ardından yapıldı.

Açıklamada, ilaç girişi ile hastanelerin ve sağlık sektörünün yeniden inşası için gerekli malzemelerin geciktirildiği vurgulandı. Sağlık Bakanlığı, "İsrail, hastaların ve yaralıların Refah Sınır Kapısı'ndan çıkışını kasten engelliyor," ifadelerine yer verdi.

Bugün Refah Sınır Kapısı'ndan çıkışına izin verilmesi gereken 150 hasta ve yaralıdan yalnızca 53 kişinin çıkış yapabildiği bildirildi. Ayrıca, 16 yaşında kanser hastası bir çocuğun seyahatine izin verilmediği ve bu çocuğun bugün çıkış yapacaklar listesinde bulunduğu kaydedildi.

Hamas’tan yapılan bir diğer yazılı açıklamada ise ateşkese uyulduğu ancak İsrail'in ateşkes anlaşmasının 4 maddesini ihlal ettiği belirtildi. Bu maddeler şöyle sıralanmıştır:

  • Yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşlerinin geciktirilmesi.
  • Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin hava saldırıları ve üzerlerine açılan ateşle hedef alınması.
  • Barınma malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmemesi.
  • Tıbbi malzeme ve ilaçların Gazze'ye girişine geç izin verilmesi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirileceği planlanan esir takasının işlerin gelişmesi nedeniyle askıya alındığını açıkladı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Detayları

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma gereğince, 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen 8 aylık işgal sonrası 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi amacıyla açılmıştı. Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Ateşkes anlaşması üç aşamadan oluşmaktadır. 42 günlük birinci aşamada toplamda 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması beklenmektedir.

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