Gebe Okullarında Diş Sağlığı Uygulaması Başladı — 4 bin 555 Gebeye Ulaşıldı

Gebe okullarında başlatılan diş sağlığı uygulamasıyla 65 ilde çalışmaya başlandı; hedef 81 il. Şu ana kadar 4 bin 555 gebeye ulaşıldı ve kontroller yönlendirildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 17:19
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, Mamak Devlet Hastanesi Gebe Okulu'nda yaptığı açıklamada gebe okullarında başlatılan diş sağlığı uygulaması hakkında bilgi verdi.

Uygulamanın amacı ve kapsamı

Hamilelik döneminde ağız ve diş sağlığının korunması amacıyla 81 ildeki gebe okullarında diş hekimleri görevlendirildi. Uygulama, anne ve yenidoğan sağlığını desteklemeyi ve gebelik sürecinde ağız ve diş sağlığı farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Başarı ve hedefler

Usta, uygulamanın 2 aydır devam ettiğini belirterek: "Çalışmayı şu ana kadar 65 ilde başlattık. Kasım ayı içerisinde, 81 ilde ağız diş sağlığı kontrollerini ve süreç yönetimini tüm gebe okullarımızda yapmış olacağız. Bu uygulamayla birlikte şu ana kadar 4 bin 555 gebemize ulaştık, ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturarak kontrollerini yaptık ve gerekli olan vakaları da klinik takipleri yönlendirmiş durumdayız." dedi.

Neden önemli?

Usta, gebelik süreçlerinin daha sağlıklı yönetilmesi ve normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla normal doğum eylem planına uygun çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda ülke genelindeki sezaryen oranlarında yaklaşık yüzde 3 oranında kazanım elde ettiklerini bildirdi.

Usta ayrıca, bazı yayınlarda gebelik süresince ağız ve diş sağlığı sorunlarının bebeğe yansıma olasılığından söz edildiğini, erken ve düşük doğum vakalarının görülebileceğini belirterek: "Ağustos ayı içerisinde Bakanımızın talimatlarıyla bir uygulama oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Sonuç

Uygulama ile gebelere ağız diş sağlığı konusunda farkındalık kazandırılıyor, gerekli durumlarda tedavi süreçleri yürütülüyor. Usta'nın vurguladığı hedef, çocukların sağlığını korumak ve daha sağlıklı nesiller yetiştirmek olarak öne çıkıyor.

