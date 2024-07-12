Gece sık sık tuvalete gidenlere kötü haber! Korkunç hastalığın pençesinde olabilirsiniz

Gece sık sık tuvalete gidenler hemen doktora görünsün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SIK SIK TUVALETE GİDENLERE UYARILAR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Şimşir gece tuvalete kalkmanın bazı ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi. Kalp yetmezliği, toplardamar sorunları, düşük albümin seviyesi, şeker hastalığı olabiliyor. Bu durum altı kişiden birinde rastlanabiliyor. Gün içinde ya da gece sık sık idrara çıkılması böbrek yetmezliğine işaret ediyor olabilir.





Uzmanlar mesanedeki yüksek basınç ile zaman içinde böbreklerde genişleme ve hasara yol açabileceğini söylüyor. Bu hastalık tedavi edilebiliyor. Eğer tedavi edilmezse böbrek kaybı ve diyalize bağımlı hale bile sebep olabiliyor. Eğer çok fazla tuvalete gidiyorsanız, geceleri sık şekilde tuvalete gidiyorsanız üroloji uzmanına danışmanız öneriliyor. Gün içinde fazla sıvı tüketimi ya da su içeriği yüksek gıdalar tüketmek tuvalete sebep olabiliyor ancak sık sık idrara çıkma gibi bir durumunuz varsa doktora danışmanız en iyisi olacaktır.