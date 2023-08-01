Gece uykuda bu belirtiyi yaşayanlar doktora koşsun! Kanser kendini ilk böyle gösteriyor

Terleme durumundan birçok kişi endişelenmese de lösemi, lenfoma, kemik kanseri, karaciğer kanseri, karsinoid tümörler ve daha birçok kanserin belirtisi olarak görülüyor. Bu durumun neden olarak araştırmalar yapılsa da kesin bir durum söz konusu değildir. Vücudun kanserle savaşmaya çalışmasıyla hormonal değişiklik olarak yorumlanmaktadır.

Kanser bazı durumlarda vücudun kendisi soğutmak için aşırı terlemesine neden olarak ateş yapması da görülüyor. Kanser tedavisi görülürken de bu durumun yaşanması mümkün. ACS verilerine bakıldığında kanser hastalarına ameliyat, radyasyon, kemoterapi ve bazı ilaçları alınmasından ötürü sıcakların oluşumu ve gecelerin terlenmesi gerçekleşiyor. Vücudun birden fazla bölgesinde alışılmadık derecede sıcaklıklar yaşanırken, günün herhangi bir saatinde ise ıslak ya da nemli bir cilt üzerinde nemli çarşaflardan ötürü uyanmak ciddi durum olarak gözlemlenir.





HER TERLEME KANSER DEĞİL

Sıcak hava dalgasında ya da terlemeye daha yatkın olan kişiler, gece terlemeleri kanser belirtisi olarak yorumlanmaz. Gece terlemeleri menopoz ya da hamilelik, düşük kan şekeri, bazı ilaçlar ya da stresten kaynaklanan hormonal değişikliklerin belirtisi olarak yorumlanır.