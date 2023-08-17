Gece uyurken bunu yaşayanlar doktora koşsun! O hastalık uykuda belirti veriyor

Vücudun insülin direnci özellikle ileri ki yaşlarda kişinin kan şekerinin yükselmesine neden oluyor. Tip2 diyabet hastalarının daha sık karşılaştığı bu durum pek çok kişi tarafından farkında olunmadan tedaviye geç kalınmaktadır. Günlük yaşamda görülen ataklar üzerinde durulmadığında oluşabilecek olumsuzluklara karşılık uzmanlar tarafından uyarılar yapıldı. İşte insülin direncinin arttığını gösteren belirtiler...

Yükselen kan şekerine Nöporati adı verilirken vücutta bulunan birçok sinir alanında görülen hasarların işlevsel bozukluğu olarak yaşanmaktadır. Bu durumun belirtileri ise daha çok ayak, el ve kollarda kendini gösteriyor. Sinirlerde başlayan hasarlar gizli olarak devam ederken uzman isim konu hakkında günlük rastlanılan belirtilere değindi.





KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRMEK

Sağlıklı yaşam için kendinde bu belirtileri fark eden bir kişinin önemli sağlık sorunlarının yaşanabilmesi mümkün. Sürekli olarak kan şekerinin yükselmesine maruz kalanlar bu duyguları fark eden kişinin glikoz seviyesinin kontrol edilmesi gerekiyor. Kan şekeri seviyesini düzenlemek için uzmanlar özel diyet programları hazırlayarak yükselen kan şekerini dengeye getiriyor.