Gece uyuyamıyorsanız bu çay tam size göre! 5 dakikada uyutup siniri stresi götürüyor

Geceleri uyumakta güçlük çeken insanlar bu çayı düzenli olarak tüketirse rahatlıkla uykuya dalabilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UYKU SIKINTISINA BİREBİR

Uykuya dalarken zorluk çeken insanlar için Passion Fruit meyvesi öneriliyor. Çarkıfelek meyvesi olarak anılan bu meyve tropikal iklim bölgelerinde yetişiyor ve içinde bolca vitamin ve mineral bulunuyor. Meyvenin birçok faydası bulunuyor ve ülkemizde de son dönemlerde sık sık tüketiliyor. Ancak ülkemizde çok fayda yetişmeye uygun olmadığı da biliniyor. Türkiye'nin iklim koşulları meyvenin yetişmesine uygun olmadığı için satın alınıyor. Çarkıfelek meyvesi stres, depresyon, kaygı, uykusuzluk ve diğer birçok sağlık problemlerine iyi geliyor. Çarkıfelek meyvesi psikolojik olarak da insanlara çok iyi geliyor. Çarkıfelek meyvesi tüm dünyada en çok tüketilen meyveler arasında yer alıyor ve doğal ağrı kesici olarak biliniyor. Çarkıfelek meyvesi tatlılar, yemekler, dondurmalar ve yoğurtlar içinde de sık sık tüketilir ve alternatif tıp alanında da fazlaca başvurulur.





Asıl vatanı Güney Amerika olarak bilinen çarkıfelek meyvesi ortadan ikiye bölünerek kaşıkla tüketilir. Çarkıfelek meyvesi dışarıya çok satıldığı için ticari anlamda da önemli bir meyvedir. İçinde faydalı lifler, A vitamini, C vitamini gibi birçok faydalı vitamin bulunur. Meyvenin içi çekirdekli ve suludur. Su miktarı da çok fazladır bu sebeple bölündükten sonra hemen tüketilmesi gerekir çünkü tadını kaybedebilir. Çarkıfelek meyvesi dışı sert olduğu için -2 derece soğukta bile bozulmadan bekletilebilir. Güney ve Kuzey Amerika, Avusturalya, Brezilya, Güney Afrika, Asya kıtası bölgelerinde yetiştirilmektedir. Çarkıfelek meyvesi kemik gelişimini destekler, demiri karşılar, lif oranı yüksektir, kilo kaybında etkilidir, stres ve uykusuzluğa iyi gelir, idrar yolu hastalıklarına iyi gelir, sakinleştirici özelliği vardır, doğal ağrı kesicidir, mineral ve vitamin deposudur, spazm ve kramplara iyi gelir, kolesterolün düşmesini sağlar, göz sağlığına iyi gelir, bağışıklık sistemine iyi gelir. Uyku problemlerinden yakınan insanlar çarkıfelek meyvesini düzenli olarak tüketerek ruhsal sağlıklarına fayda sağlayabilir ve uykularını da düzene sokabilir. Demir açısından zengin olan çarkıfelek meyvesi vücudun ihtiyacı olan demiri tek başına karşılayabilmektedir. Çarkıfelek meyvesi vücut için doğal bir antioksidan görevi de görmektedir. Alternatif tıp alanında sıklıkla başvurulan çarkıfelek meyvesi insanların psikolojilerine iyi gelir ve mutluluk hormonu sağlanmasına yardımcı olur.