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Gece yatmadan ayağınızın altına limon sürün... Sabah uyandığınızda mucizevi etkisi gözlerinizi yaşartacak

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Gece yatmadan ayağınızın altına limon sürün... Sabah uyandığınızda mucizevi etkisi gözlerinizi yaşartacak
Limonun insan sağlığına yararları saymakla bitmez. Ayrıca, limonu gece yatmadan önce ayaklara sürmek ise bambaşka bir etki yaratıyor. Peki neden ayakların altına limon sürülüyor? Ayakların altına limon sürmenin faydaları nelerdir? İşte yanıtı...

Limon, bol vitamin ve mineraller açısından zengindir ve bu da onu insanların sağlıklı yaşam sürmesi için en faydalı besinlerden biri yapar. Öte yandan limon, insan bağışıklık sistemini güçlendirmeye de yardımcı olur.

Gece yatmadan ayağınızın altına limon sürün

Topuklarınız vücudunuzun doğrudan emilim sağladığı yer olsa da, limondaki bileşiklerden faydalanmak için yatmadan önce topuklarınızın altına uygulayabilirsiniz. Topuklarınızın altına limon sürmek bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve sizi hastalıklara karşı dirençli hale getirecektir. Topuklarınızı düzenli olarak limonla ovmak, özellikle kışın başlamasıyla birlikte viral enfeksiyonlar önemli ölçüde arttığından, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olabilir.

Ayak altına nasıl limon sürülür?

Gece yatmadan ayağınızın altına limon sürün

Limonu ayaklarınıza sürerken önce limonu ortadan ikiye kesin. Limonu ikiye bölün ve deniz tuzu ekleyin. Limona deniz tuzu ekledikten sonra limonu topuklardan başlayarak ayak tabanlarınıza masaj yapın.

Ayak tabanlarınıza yaklaşık 20 dakika kadar limon sürün, ancak dairesel hareketlerle uygulamayı unutmayın. Büyük kaya tuzu parçaları cilt tahrişine neden olabileceğinden yavaş hareket etmeyi aklınızdan çıkarmayın..

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