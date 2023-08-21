Gece yatmadan önce bundan tüketenler tüm dertlerine veda edecek! Sabah dinç uyanmak bu kadar kolay

Uyku kalitesinin günlük yaşam üzerindeki etkisi uzmanlar tarafından önemle vurgulanıyor. Yetersiz uyku sonucu sabahları yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. Ancak uzmanlar, bu yorgunluğu azaltacak bir çözümün olduğunu belirtiyor.



Uykusuzluk, sağlık sorunlarına neden olabileceği gibi fiziksel ve zihinsel performansı da olumsuz etkileyebilir. Gün boyunca enerjisiz hissetmek, genel psikolojiyi de olumsuz etkiler. Son araştırmalar, bu tür sorunları aşmak için etkili bir besin öneriyor: kivi. Uyumadan önce bir adet kivi tüketmek, yorgunluk ve halsizliği azaltabilir.

UYUMADAN ÖNCE KİVİ TÜKETMENİN FAYDALARI





Uzmanlar, uyumadan önce kivi tüketmenin gün içinde daha iyi hissetmenizi sağladığını açıklıyor. Bilimsel olarak da desteklenen bu öneri, kivinin kaliteli uyku sağlamada nasıl yardımcı olduğunu gösteriyor. Kivi, yüksek miktarda serotonin ve antioksidanlar içerirken aynı zamanda folat ve B vitamini gibi önemli vitaminleri de içerir. Bu besinin tüketilmesi uyku kalitesini artırırken, uyku düzenini de düzeltmeye yardımcı olabilir.

Ayrıca uzmanlar, uyku kalitesini artırmak için gece geç saatlerde kafeinli içeceklerin tüketilmesini önermiyor. Bu durum, içilen kahvenin vücuttan uzun süre atılamayarak uyku kalitesini etkilemesine neden olabilir. Bunun yanı sıra, yatmadan hemen önce yoğun egzersiz yapmanın da uyku düzenini bozabileceği ve REM uykusunu azaltabileceği belirtiliyor. Bu nedenle egzersiz yapmayı tercih ederken sabah saatlerini göz önünde bulundurmak faydalı olabilir.

Uyku kalitesi, genel sağlık ve yaşam kalitesi için önemlidir. Uzmanların önerilerini dikkate alarak daha iyi bir uyku düzeni oluşturabilir ve gün içinde daha enerjik hissedebilirsiniz.