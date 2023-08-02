Geceleri birden fazla tuvalete çıkanlar aman dikkat! Bu hastalıkların pençesine düşmüş olabilirsiniz

İleri yaşa gelmiş erkeklerin korkulu rüyası olan iyi huylu prostat büyümesi, idrar yapma eylemini zorlaştırdığı yetmezmiş gibi iş, sosyal ve cinsel hayatı da alt üst etmektedir. Sık sık idrara çıkma ve idrarda kanama gibi nedenlere sebep olan iyi huylu prostat büyümesinin tedavisi de tıp alanında ağrısız, kesiksiz ve kanama olmadan gerçekleştirilmesi mümkündür. ThuFLEP ismiyle bilinen iyi huylu prostatın büyümesini engelleyen tedavi yöntemi de iyileşme sürecini güçlendirmektedir.





Lakin Bazı Faktörler Prostatın Büyümesine Neden Olur

Erkek vücudunda salgı bezi olan prostat, idrar torbasının hemen altında yer alan bir organdır. Asıl görevi meniyi oluşturan sıvının salgılamasını sağlamak olsa da bazı iyi huylu prostat büyümeleri görülmektedir.

Yaş ilerlemesinin yanında testesteron başta hormonun salgılanması da iyi huylu prostatın büyümesine neden olmaktadır. Özellikle de 50 yaşından sonra görülen bu büyüme, 80 yaşındaki erkeklerin %90’unda bulunmaktadır.

Sık Sık İdrara Çıkma ve Kanamaya Dikkat

İyi huylu prostatın büyüdüğüne dair;

• Sık sık idrar yapma,

• Aniden sıkışma,

• Ikınarak idrar yapma,

• İdrar yaparken ya da bittiğinde yanma,

• İdrar yolu enfeksiyonları,

• İdrarda kanama

Gibi belirtiler bulunmaktadır. Bu belirtilere sahip olan hastalar doktora gidip ayrıntılı bir şekilde hikayesini anlatmalıdır ki tanı koymada kolaylık sağlayabilsin. Ardından;

• Fiziki muayene,

• Prostat kanserini dışlamak için parmakla muayene,

• Kana bakma,

• İdrar tahlili

• Böbrek fonksiyonlarını ölçmek





Gibi tahlillere girilmesi gerekmektedir. İyi huylu prostatın büyümesindeki tedavi medikal olarak ilk seçenektir. Cerrahi tedavi seçeneklerinden ise Thulium Fiber Lazer Prostat Enükleasyonu en sık görülen tedavi yöntemidir. Lazer teknolojilerle kıyaslandığı zaman ise Thulium hiçbir dokuya zarar vermemektedir.

ThuFLEP Avantajları

• Kanama az olur,

• Hastanede yatış süresi kısadır,

• Dokuya, sinirlere ve cinsel fonksiyonlara daha az hasar verir,

• Kalp ve akciğer rahatsızlığına sahip olanlar da uygulatabilir,

• Dokular patolojik olarak incelenir

• Büyük prostatlarda da uygulanabilir