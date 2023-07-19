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Genç kalmanın formülü bir tohumda gizli! Asırlık formülle hem beden hem de cilt sağlığı mümkün: Duyan aktara koşacak

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Genç kalmanın formülü bir tohumda gizli! Asırlık formülle hem beden hem de cilt sağlığı mümkün: Duyan aktara koşacak
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İbn-i Sina'nın asırlar öncesinden verdiği genç kalma tavsiyesi, dikkat çekici bir tohum üzerine yoğunlaşıyor. Bu ünlü hekimin bin yıl öncesinden önerdiği tohum, genç kalmaya yardımcı olmasıyla bilinir. Aynı zamanda birçok kişi tarafından güzellik reçetesi olarak da kabul edilmektedir. İbn-i Sina'nın güzellikle ilgili tavsiye ettiği bu tohum, sağlık kitaplarıyla bile modern bilim insanlarının dikkatini çekebilecek niteliktedir. Tohumun yaşlanma belirtilerini önlemesi, öne çıkan özelliklerindendir. İşte detaylar...

ibn i sina

İBN - İ SİNA'YA GÖRE GENÇ KALMA SIRRI BUNDA

İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden genç kalmanın sırrı olarak paylaştığı kenevir tohumu, birçok sağlık sorununa şifa olabilen bir bitkidir. Kenevir tohumunun sinirleri yatıştırıcı etkisi vardır ve aynı zamanda kemoterapi tedavisinin yan etkilerini azaltmak için önerilebilir. İşte ayrıntılar...

kenevir tohumu

İbn-i Sina'nın yaşlanmayı önleyebildiğini belirttiği kenevir tohumu, genç kalmak isteyenler tarafından tercih edilmektedir. Kenevir tohumu, yaşlanmanın etkilerini azaltabilir ve genç hücrelerin sayısını artırarak cildin yenilenmesini sağlayabilir. Bu sayede genç kalmak mümkün olabilir.

Kenevir tohumu, İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği doğal kolajen yöntemlerinden biridir. Ciltteki hasarlı yapıyı hızlı bir şekilde onarabilir ve sinir yıpranmasını önleyebilir. Ayrıca kan dolaşımını da iyileştirebilir.

Kenevir tohumu, güzelliğin sırrı gibi görülebilen bir bitkidir ve gençleşmeye yardımcı olabilir. İbn-i Sina tarafından bin yıl önce tavsiye edilen bu tohum, genç kalma konusunda etkilidir.

Kenevir tohumu, güneşte kurutulduktan sonra normal bir bitki çayı gibi demlenebilir ve ardından tüketilebilir. Etkili bir tüketim yöntemi ise, bir su bardağı sütün içerisine 5 adet kenevir tohumu eklenerek kaynatılması ve günde bir bardak şeklinde tüketilmesidir.

İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği tohum, E vitamini kaynağı olarak da bilinir. Bu nedenle saçların sağlıklı ve gür bir şekilde çıkmasına yardımcı olabilir. Ayrıca saçların yıpranmasını ve dökülmesini önleyebilir. Bu yüzden genç kalmanın sırrı olarak kabul edilebilir.

Sağlık
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