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Gençliği kozmetik ürünlerinde aramayın! Mucize maske cilt yaşınızı anında 5 yıl öne çekecek

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Gençliği kozmetik ürünlerinde aramayın! Mucize maske cilt yaşınızı anında 5 yıl öne çekecek
Gençleşmek için kozmetik ürünlerine binlerce para yatırana müjdeli haber geldi. Gençliğini kaybetmek istemeyenler doğal yöntemlerle yüzlerini güldürecek. Cilt bakımında hem doğal hem sağlıklı yön verilirken yardım ediliyor. işte doğal yöntemlerle hazırlanan maskeler...

Yaş maya sayesinde tüm kırışıklıklarınız yok olacak. Her ne kadar sağlıklı ve doğal olsa da çilde uygulanan ürünler her cilt yapısına uygun olmaz. Bu durumda maya maskesinin uygulamadan önce cilt yapınızı öğrenmeniz gerekiyor. Mayısa maskesi neredeyse mayanın kendisi kadar eski bir tarihi olan ve yüzyılladır Avrupa ve Asya içerisinde ki kişiler tarafından kullanılıyor.

MAYA MASKESİ

Bir adet yaş maya macun kıvamına gelene kadar su ile karıştırılır.

Macun kıvamına gelen maya göz çevreniz hariç yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yapılarak yedirilir.

Tüm cilde bu karışım sürüldükten sonra ağzınızı açık bırakacak şekilde üzerinize gazlı bez örtün.

Bekledildikten sonra sıcak suda bekletilen havlu ile yüzünüze yerleştirin.

Devamında derin derin nefesler alıp bu işlemi 7-8 kere tekrarlayarak kaslarınızı çalıştırın.

Ardından yüzünüzü soğuk su ile yıkayın. Bu maskeyi haftada 1 defa düzenli olarak uygulayın.

cilt bakımı

YAŞ MASKE FAYDALARI

-Ölü cilt hücreleri temizleniyor.

-Cilt hücreleri yenilenir

-Kırışıklıları önler

-Cilt lekelerinin oluşumu azaltılır

-Egzama ve cilt problemlerini deride dökülme kaşıntı ve tahriş sorunlarına iyi gelir.

YAŞ MAYA MASKESİNİN UYGULANMASI

Yaş maya maskesi için en doğru kullanım şekli haftada 1 olurken çok sivilceli ciltler ise kullanım oranı çok olmadan tercih edilir bunun yanı sıra kuru ciltler ise 10 günde bir kullanıma sürülür. Mayısa endüstrisi en büyük fermentasyon endüstrilerinden birisidir. En ekonomik hücre üretme prosesidir.

Sağlık
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