Göz Sağlığını Korumanın Yolları

Yaşam kalitesinin iyi olması adına göz sağlığının da korunması gerekiyor. Çünkü kişiler hayatı görerek tanımlıyor. Bu nedenle de göz sağlığını koruyabilmek adına bazı konulara dikkat etmemiz önem taşıyor.

Özellikle de kozmetik ürün kullanımında hassas davranmak gerekirken, düzenli bir şekilde göz doktoruyla rutin muayeneleri gerçekleştirmek göz sağlığı kalitesini doğrudan etkiliyor.

Medicana Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Serdar Sürmeli, kozmetik kullanırken göz sağlığını korumanın yolları hakkında açıklamalarda bulundu. “Göz sağlığı kadın erkek her insan için önem taşımaktadır. Bilinçsiz ürün kullanımı göz sağlığını olumsuz etkileyebilir” diyen Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Serdar Sürmeli, “Örneğin makyaj temizlenmediğinde göz sağlığı da tehlikeye girebilir. Bu nedenle kozmetik kullanırken çok dikkat etmek gerekmektedir. Göz çevresi pek çok hassastır. Yanlış kozmetik kullanımı nedeni ile alerjiler ve enfeksiyonlar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca kozmetik ürünler alerji yapmıyor gibi görünse de bu etki kişiden kişiye göre de değişebilir. Örneğin başkasında alerji yapmayan ürün, bir başkasında yapabilir. Bir ürün kullanımında batma, yanma, kaşıntı gibi semptomlar oluşuyorsa çeşitli ürünler farklı markalar denenebilir” dedi.

Makyaj malzemeleri paylaşılmamalı

Göz sağlığını koruyucu önerilerde yer alan Op. Dr. Serdar Sürmeli bu yolla devam etti:

“Bir kişi kullanmış olduğu malzemeleri bir başka kişiyle paylaşmamalıdır. Bu gözde enfeksiyona neden olabilmektedir. Bazen kirpiklere yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Bu uygulamalar da alerji riski taşıyabilmektedir. Göz ve çevresine bir ürün kullanılacaksa içeriğinde retinoit olmaması mantıklı olacaktır. Zira bu madde gözde kuruluğa sebep olur. Göz kuruluğu da farklı sorunlara davetiye çıkarabilmektedir.

Son kullanma tarihi önemli

Ayrıca göz çevresine kullanılan ürünlerin son kullanma tarihine bakılarak alınması alerjik reaksiyon oluşturmaması açısından önemlidir. Bir de göze kullanılacak far benzeri ürünleri fırçayla sürmek gerekiyorsa bu fırçaların da temizliğinden emin olmak gerekmektedir. Makyaj yapmadan önce ellerin temiz olduğundan mutlaka emin olmak gerekir. Kontak lens kullanan vatandaşlar için göz makyajı yapmadan önce kontakt lensleri takmış olması gerekir. Kontakt lens makyajdan sonra takılırsa makyaj malzemesi tozları lense yapışabilir ve bu da gözlere zarar verebilir.

Ekran kullanımına dikkat

Ayrıca göz sağlığı için öne çıkan konulardan bir tanesi de ekran kullanımıdır. Sık bilgisayar kullananlarda en fazlaca görülen sorun göz kuruluğudur. Bunun için de suni gözyaşı damlası kullanılması, bol su tüketimi gerekmektedir. Ayrıca 20-20-20 kuralına uymak göz sağlığı için önem taşımaktadır. Yani 20 dakikada bir 20 saniye boyunca 20 feet uzağa bakıp gözleri ekrandan ayırmak gerekmektedir.”