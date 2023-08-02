Gözleriniz sürekli kızarıyorsa bu hastalık bulaşmış olabilir

Gözlerimiz bize vücudumuzda bir şeylerin ters gittiği hakkında ipuçları vererek bizleri uyarmaya çalışırlar. Sizin de gözlerinizde bu belirtiler varsa hemen doktora koşmalısınız. Detaylar haberimizde...







GÖZDE KIZARIKLIK, SULANMA VE BATMA VARSA AMAN DİKKAT. MEĞER O HASTALIĞIN HABERCİSİYMİŞ. GÖZ SAĞLIĞINIZ TEHLİKE ALTINDA OLABİLİR

Yüzlerce farklı göz hastalığı ve görme sorunu vardır. Özellikle yaz aylarında bu belirtiye dikkat edin! Bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz, hemen doktorunuza görünün. Gözlerinizi sağlıklı tutmak, genel sağlığınız ve esenliğiniz için önemli bir fark yaratabilir. Göz doktoru Dr. Elif Betül Türkoğlu Şen, göz hastalıkları hakkında önemli bilgiler verdi.

Gözler vücuttaki en önemli organlardan biridir. Kaliteli bir yaşam için sağlıklı gözlere sahip olmak önemlidir. Birçok faktöre duyarlı olan gözlerde çeşitli problemler sıklıkla gözlemlenebilir. Göz doktoru Dr. Elif Betül Türkoğlu Şen bu konuda bilgi verdi.

GÖZ YORGUNLUĞU

Göz sinirlerinin ve küçük kasların aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkan sorun göz yorgunluğu olarak bilinir. Göz yorgunluğunun birçok nedeni olabilir. Ölçülerden biri; dijital ekranlar, cep telefonları, bilgisayarlar gibi cihazlarda çok fazla zaman geçirmek, sürekli okumak, yetersiz ışık maruziyeti vb. göz yorgunluğu belirtileri; kırmızı ve kuru gözler, baş ağrısı, boyun ağrısı, bulanık görme, yanan gözler, ışığa karşı hassasiyet gibi...

KONJONKTİVİT

Konjonktivit (günlük konuşma dilinde, pembe göz, konjonktivit) yaz aylarında daha sık görülen bir göz problemidir. Ayrıca yaz aylarında güneş ışınları daha aktif olduğu için katarakt ve sarı nokta hastalığı görülme olasılığı daha yüksektir. Ayrıca güneş ışınları dış ortama maruz kalan tüm dokularda olduğu gibi göz çevresindeki ciltte ve gözde de kansere neden olabilmektedir.

Konjonktivit, gözdeki kan damarları belirgin olduğunda kan damarları ve kızarıklık şeklinde kendini gösterebilir. Hastalık tek gözde olabileceği gibi her iki gözde de ortaya çıkabilir. Bakteriyel ve alerjik dahil olmak üzere birçok konjonktivit türü vardır. Belirtileri arasında; kızarıklık, sulanma, kaşıntı, batma ve geceleri lekelenmeye neden olan ve sabahları gözlerin açılmasını engelleyen akıntı. Oldukça bulaşıcı olan bu hastalık bir an önce tedavi edilmelidir. Aksi takdirde kronikleşebilir ve gözbebeklerinde kalıcı lekelere neden olabilir.