Grip belirtileri yaşıyorsanız dikkat! Sebebi grip değil bu olabilir

Havaların ısınmasıyla birlikte sinek ve sivrisinek şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı son zamanlarda hızlı bir artış gösterdi. Uzmanlara göre bu sayının her yıl bu kadar artmasının birçok nedeni var. Sinek ve sivrisinek ısırıklarının yanma, kaşıntı ve aynı zamanda alerjinin ötesinde iddi sağlık sorunları ortaya çıkarabileceği konusunu aktaran Medicana Sağlık Grubu'nda Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde uzman doktor olarak görev yapan Doğaç Uğurcan, verdiği bilgilerde sinek ve sivrisineklerin aslında neden bu denli bir sorun haline geldiğini anlatarak şöyle konuştu:

"Küresel ısınma ve kaynakların tükenmesine bağlı iklim değişikliği, ağaçların tahribatı, dirençli ilaçlar, patojenlerin genetik değişimleri, insan ve hayvanların kontrolsüz hareketleri ve sağlıksız kentleşme gibi sebeplerle son yıllarda vektörler ve vektör kaynaklı hastalıklar ne yazık ki ön plana çıkmıştır. Eklembacaklılar doğumların %80'den fazlasını oluşturur. Dünya üzerindeki hayvanlar teşhis edildi ve sistemdeki yerleri belirlendi. Eklembacaklılar en önemli vektörler ve kemik etkileşimleri, alerji, felç ve zehirlenmelere neden olur ve hepsinden önemlisi, insanlara ve hayvanlara birçok bakteriyel, viral ve paraziter hastalık bulaştırır. Hayvanlardan insanlara bulaşan birçok hastalık eklembacaklılar tarafından da bulaşmaktadır. Sivrisinekler, karasinekler ve diğer küçük ev sinekleri bu eklembacaklı grubuna aittir ve hastalık taşıyıcılarıdır. Bu enfeksiyonlar grip benzeri semptomlarla kendini gösterebilir."





"Erken teşhis ve tedavi ile parazitin kaynağı yok edilir"

Sivrisinek ve ev sinekleri ile en sık bulaş gösteren enfeksiyonların sıtma ve leishmaniasis (kala-azar) olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Doğaç Uğurcan'ın konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle:

“Bugün dünyada 2 milyar insan sıtma riski altında ve bunların 160 ila 200 milyonu her yıl sıtmaya yakalanıyor. Sıtma, plasmodium adı verilen tek hücreli hücre içi bir parazitin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Parazit esas olarak karaciğer hücrelerini ve kırmızı kan hücrelerini enfekte eder. İnsan kanıyla beslenen bir sivrisinek tarafından hasta bir kişiden veya parazit taşıyıcısından alınır, sağlıklı bir kişiye geçer ve onlara da bulaşır. İnsanda sıtmaya neden olan parazit sadece insan vücudunda bulunur, rezervuarı ise nsandır. Başka hiçbir canlı organizmada yaşamaz ve hiçbir ortamda çoğalamaz. Sıtma parazitleri fetüse ulaşmak için plasentayı geçebilir. Bu geçiş nedeniyle fetal ölüm, düşük, erken doğum ve neonatal sıtma meydana gelir. Yüksek ateş, titreme, titreme ve aşırı terleme görülür. Bu semptomlara kusma ve ishal eşlik edebilir. Sıtmayı önlemek için sivrisinek kaynaklı patojeni ortadan kaldırmak veya üremelerini engelleyecek önlemler almak gerekir. Erken teşhis ve tedavi ile parazitin kaynağı yok edilir."





Dr. Doğaç Uğurcan 'Layşmanyaz'ın eklembacaklılardan olan ateşböcekleri tarafından da kanla beslenerek bulaştığına dikkati çekerek, “Türkiye'de ateşböcekleri Ege ve Akdeniz bölgelerine endemiktir ve diğer bölgelere dağılmıştır. İlk belirti, kum sineği ısırığından kaynaklanan pullu bir yaradır. Çoğu durumda, başka semptomlar yoktur. Subakut ve kronik vakalarda ateş, halsizlik, iştah yitimi, öksürük ile kilo kaybı görülür. Ayrıca çocuklarda büyüme geriliği ve organomegali görülebilir. Enfeksiyonu önleyecek bir aşı veya ilaç yoktur. Antibiyotikler ilaç olarak kullanılabilir. Ayrıca demir preparatları ile birlikte vitaminler ve kan transfüzyonlarıyla hasta desteklenir" dedi.

Dr. Doğaç Uğurcan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Dolayısıyla ülkemizde sivrisineklerin üremesi ve üremesine yönelik uygun iklim ve çevre koşulları var. Yaz sonunda ve sonbahar başlarında seyahat ve maruz kalma öyküsü olan hastalarda, grip benzeri semptomlar iel beraber nörolojik belirtiler (menenjit, ensefalit, sarkık felç) simetrik olarak tanımlanır), bu hastalıklar da dikkate alınmalı ve bulaşıcı bir hastalık acilen uzmana başvurulmalıdır.