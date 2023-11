Grip bu kış size uğramayacak! Bağışıklığı kalkan gibi yapıyor: 5 adımda hastalıklardan korunun

Kasım ayının girmesiyle birlikte havaların soğudu ve kış mevsimi de iyice hissedilmeye başlandı. Bu aylarda özellikle grip ve soğuk algınlığı hastalıklarının sık görüldüğünü söyleyen Gamze Ganime Yıldırım, enfeksiyon kaptığında vücudun enerjiye olan ihtiyacın yüzde 10 ila 12 oranında arttığını anlattı.

Grip ve soğuk algınlığı hastalıklarından korunmak, bağışıklığı güçlendirmek, hastalığın şiddetini azaltmak adına ikkat edilmesi gerekli olan noktalara değinen Yıldırım, önerilerini şöyle sıraladı:

"Bütün besin gruplarından her gün almalısınız. Her öğünde mutlaka protein, kompleks karbonhidrat, lif, sağlıklı yağlar, balık almalısınız. Et, kümes hayvanları ve balığa ağırlık vermeli, sebze ve yoğurdu da her öğünde almalısınız. Yeterli balık tüketmeyen kişilere Omega-3 takviyesi kesinlikle önerilmektedir.

Gün içerisinde beslenmenizdeki probiyotik ve prebiyotiklerin (yoğurt, salatalık vb.) değerini arttırmalısınız, yeterli değilse probiyotik ve prebiyotik takviyesi almalısınız. Düzenli egzersiz ve aktif bir yaşam tarzı alışkanlık haline getirilmelidir. oğuk aylarda dışarıda egzersiz yapın veya yürüyüşe çıkın. Bunu yapamıyorsanız, hareketsiz yaşam tarzınızı (fiziksel aktivite eksikliği veya düzensiz yaşam tarzı) azaltmak için ev içinde basit hareketler yapmayı deneyin, bundan uzaklaşmamalıyız.”

Su tüketimi önemli!

Vücudun normal işleyişi için su tüketimi konusuna vurgu yapan Yıldırım, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Enfeksiyonla ortaya çıkan sıvı kaybını önlemek için günde 2,5 ila 3 litre su tüketmeye özen göstermelisiniz. Gün boyunca yeterli miktarda vitamin, mineral ve lif tüketmek önemlidir. Her gün 5 porsiyon meyve ile sebze tüketmelisiniz. Her öğünde salatalara, sebze yemeklerine ve meyvelere ağırlık verilmeli.”

Vitamin ve mineraller tüketilmeli!

Yıldırım, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak ve kolayca iyileşebilmek için özel olarak tüketilmesi gerekli olan vitamin ve mineralleri ise şu şekilde sıraladı:

“C vitamini en önemli antioksidan vitaminlerden biridir. Taze meyve ve sebze tüketmek özellikle önemlidir. Taze biberler, portakal, limon, mandalina, greyfurt gibi meyveler, domates, roka, maydanoz, yabani gül ve kivi C vitamini açısından zenginlerdir. Çinko ve Selenyum etkili antioksidan minerallerdir. bağışıklık sisteminde en etkilidir. Selenyum; Et, soğan, sarımsak, deniz ürünlerinde bulunur.Çinko; Çiğ fındık, kabak çekirdeği, ceviz, badem vb. Yağlı tohumlarda, kuzu eti, hindi, mantar ve kuşkonmazda bulunur. Omega 3, bağışıklık ve kalp-damar hastalıkları için gerekli olan en değerli olan yağ asididir. Sezon boyunca haftada iki gün gibi balık yemeye özen göstermelisiniz. Çiğ ceviz ve badem Omega 3 içeriği olan yağlı tohumlardır.

Prebiyotik ve probiyotik besinler: Bağışıklığın nemli kaynağı bağırsaklardaki floralardır. Güçlü bağırsak florası ise güçlü bağışıklık anlamına gelir. Bunlar bağırsak florasını güçlendirmek için gerekli olan probiyotikler ve prebiyotiklerdir. Yoğurt ana probiyotik gıdalardan biridir. Ayrıca muz, pancar, sarımsak, soğan, enginar bağırsaklardaki florayı güçlendirir. Yetersiz miktarda olması durumunda uygun takviye gereklidir. Zencefil bulantı, kusma, baş dönmeleri, soğuk terleme şeklindeki gribe bağlı semptomların azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Bağışıklığı güçlendirir ve grip sırasında sağlıklı ter üreterek toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Zerdeçal (Kurkumin) kanıtlanmış antiinflamatuar etkileri olan bir besindir. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarla savaşan tıbbi özelliklere sahiptir. Bağışıklığı arttırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Zerdeçal karabiberle birlikte tüketilmelidir. Çünkü karabiberin içerdiği piperin, zerdeçaldaki kurkuminin vücuda emilimini artırıyor."

Bağışıklık kürü tarifi

Gamze Ganime Yıldırım, bağışıklığı güçlendirmek için şu kür formülünü verdi:

Malzemeler: 1 yemek kaşığı kadar toz zencefil ya da taze zencefil rendesi, 1 yemek kaşığı kadar toz zerdeçal, 1 yemek kaşığı kadar toz tarçın, 1 tatlı kaşığı kadar toz karabiber, 2-3 yemek kaşığı kadar bal, limon.

Hazırlanışı: 2-3 yemek kaşığı süzülmüş bala (isteğe bağlı) zencefil tozu, zerdeçal tozu, karabiber tozu ve tarçın tozu ekleyin ve iyice karıştırın. Tarçın tozu vücudun serinletici etkisini artıracaktır. Bu karışımın katı bir kıvamı olacak. Karışımın içine limonu yavaş yavaş sıkın ve macun kıvamına gelinceye kadar karıştırıp limonu eklemeye devam edin (bu karışımı bir kapta oda sıcaklığı derecesinde saklayabilirsiniz).

Tüketim önerileri

Ağzınıza bir kaşık dolusu salça koyup içine ılık süt içebilirsiniz. Bu karışımdan bir kaşık dolusu bardağa alıp üzerine sıcak suyu ekleyerek kışın lezzetli bir çay hazırlayabilirsiniz.

Bir bardak ılık sütle karıştırıp içebilirsiniz (sıcak süt ve bal karışımı öksürük ve boğaz ağrısına çok iyi gelecektir) Kronik rahatsızlığı olan kişiler, hamile ve emziren kadınlar bu formülü doktorlarına danışmadan kullanmamalıdır.