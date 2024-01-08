Günde bir diş sarımsak yerseniz bakın neler oluyor! Kokusunu umursamayacaksınız bile

Yemeklerin lezzetine lezzet katan sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Beslenme uzmanlarının araştırmaları sonucunda günde bir diş sarımsak yemek meğerse tüm dertlerin devasıymış...

Günde bir diş sarımsak yerseniz bakın neler oluyor! Kokusunu umursamayacaksınız bile
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İncelemeler sonucunda sarımsağın düzenli tüketimde vücuda olan yararları şaşırttı. C vitamini, çinko, demir, potasyum, magnezyum ve vitamin K sağlık açısından önemli maddelerle buluşturuyor. Sarımsağın faydaları arasında beyaz kan hücrelerin sayısını artırmak yer alırken 2021 yılında yapılan araştırmada bu bilgiye ulaşıldı.

Yüksek kolestrol ile başı dertte olanların şifası belli oldu. Kolestrol seviyesini dengeleyen sarımsağın günde en az bir defa tüketilmesi uzmanlar tarafında önerildi.

Sarımsağın faydaları

Diyabet rahatsızlığı olanlar için meta analiz, sarımsağın açlık kan şekeri ve hemoglobin seviyelerini düşürüken plaseboya göre ise etkisini artırmasına yardımcı olduğu kanısına varıldı. Düzenli tüketim sağlandığında vatandaşların çeşitli sağlık sorunlarından kurtulduğu ve bağışıklık sisteminin ise bir o kadar kuvvetlendiği gözlemlendi.

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