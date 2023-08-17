Günde bundan bir kaşık yemek hafıza depolarını fullüyor! Artık hiçbir şeyi unutamayacaksınız

Uzun yıllardır hafıza kaybına sebep olan belirtileri araştıran uzmanlar, doğal besinlerin bu konudaki şifalı etkilerini bilimsel raporlarla destekledi. Özellikle ileri yaşlarda görülen Alzheimer, demans ve bunama gibi risklerin yaşam tarzı kadar tüketilen gıdalarla da bağlantılı olduğu ortaya çıktı. İleri yaş grubu üzerinde gerçekleştirilen 5 yıllık detaylı incelemeler, "süper yaşlılık" kavramının perde arkasını aydınlattı. Bu "süper yaşlılar", keskin zekaları sayesinde yaşlılığın getirdiği hafıza zayıflamasıyla etkili bir şekilde başa çıkabilen bireyler olarak dikkat çekiyor.



ARAŞTIRMANIN DETAYLARI





İspanyol bilim insanları tarafından yürütülen bu araştırma, Madrid'deki bir Alzheimer merkezinde gerçekleştirildi. "Queen Sofia" adını taşıyan bu merkezde yapılan çalışmalar, bazı yaşlı bireylerin yaşa meydan okuyan bir mekanizma geliştirdiğini ortaya koydu. 80 yaşın üzerinde olmalarına rağmen, hafıza yetenekleri 30 yaşındaki gençler gibi güçlü olan bu "süper yaşlılar"ın sırrı merak konusu oldu.

Alzheimer merkezinde görev yapan araştırmacılar, Marta Garo önderliğinde, 64 farklı "süper yaşlı" üzerinde kapsamlı incelemelere başladı. Beyin taramaları, ruhsal sağlık değerlendirmeleri ve hareketlilik analizleri gibi yöntemlerle yaşlı bireylerin yaşam tarzları detaylı bir şekilde analiz edildi. Bu 5 yıl süren çalışmanın sonuçları, The Lancet dergisinde yayımlandı. "Süper yaşlılar" olarak adlandırılan bireylerin beyinlerinin daha yavaş küçüldüğü ve hafıza yeteneklerinin daha iyi olduğu gözlendi.

Bu özel yaşlıları diğerlerinden ayıran özellikler de tespit edildi. Bu bireylerin 80 yaşın üzerinde olmalarına rağmen, 30 yaşındaki bir hafızaya sahip olmalarının nedeni, orta yaş dönemlerindeki aktif yaşam tarzları ve ileri yaşlarda iyi uyku alışkanlıkları gibi faktörlerdi. Ayrıca, stresten uzak bir yaşam tarzı benimsemeleri ve bağımsız hareket edebilmeleri, akıl sağlıklarını korumalarına yardımcı oldu. Sandalyeden hızlıca kalkabilme, ince motor becerileri ve günlük aktivitelerdeki çeviklikleriyle gençlerle yarışan yetenekleri de dikkat çekiciydi.

Güçlü bir hafızanın sırrı ise yaşam tarzının yanı sıra beslenme düzeninde de yatıyor. Yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler, balık, yaban mersini, kakao, yumurta gibi besinlerin düzenli tüketimi, hafızayı güçlendirmeye ve berraklaştırmaya yardımcı oluyor. E ve D vitamini açısından zengin olan kırmızı ve beyaz et, havuç, ceviz gibi gıdalar da zihni berraklaştırarak hafızayı destekliyor. Uzmanlar, bu besinlerin günlük olarak tüketilmesini öneriyor.

Bu araştırma, ileri yaşlarda hafıza gücünün sadece genetik faktörlere değil, yaşam tarzına ve doğru beslenmeye de bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. "Süper yaşlılar"ın sahip olduğu keskin zeka ve güçlü hafıza, aktif yaşam tarzı ve dengeli beslenme alışkanlıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bu bulgular, yaşlanmanın hafıza üzerindeki etkilerini minimize etmek ve sağlıklı bir zihin için yaşam tarzı seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Araştırma, gelecekte hafıza kaybına karşı daha etkili önlemler alınmasına yönelik kapıları aralıyor.