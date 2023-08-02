Günde sadece 5 dakikanızı ayırarak kanseri bertaraf edin! Etkileri ölüme meydan okuyor

Kanser, çağın hastalığı olarak dünya genelinde insan hayatını tehdit eden büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, Avustralya'daki Sydney Üniversitesi araştırmacılarından gelen olumlu haber, kansere yakalanma riskini azaltabilecek bir yöntemi ortaya koydu. Yapılan çalışmada günlük sadece 4,5 dakikalık yoğun fiziksel aktivitenin, fiziksel aktiviteyle ilişkili bazı kanser türlerine yakalanma riskini yüzde 32'ye kadar düşürebileceği belirlendi.



BU EGZERSİZLER KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR





Araştırma, 22 binden fazla kişinin 7 yıl boyunca takip edilmesiyle gerçekleştirildi. Katılımcıların boş zamanlardaki aktiviteleri, bileğe takılabilir cihazlar aracılığıyla ölçüldü. Egzersiz yapmayan ve haftada ortalama bir kez yürüyüş yapanların gözlemlendiği çalışmanın yaş ortalaması 62 olarak kaydedildi.

Araştırma sonuçları, fiziksel aktivite ile ilişkili 13 kanser türüne yönelik incelemelerin yanı sıra katılımcıların genel kanser riski oranlarını da gözlemledi. Kanser geçmişi olan kişilerin yer almadığı bu araştırmada, günlük yaşamda yapılan kısa süreli yoğun ev işi, hızlı yürüyüş ve merdiven çıkma gibi aktivitelerin kanser riskini azalttığı belirtildi.

Sydney Üniversitesi Profesörü ve araştırmacı Emmanuel Stamatakis, bu çalışmada "profesyonel olmayan yoğun egzersiz" biçimlerine odaklandıklarını vurguladı. Ayrıca, orta yaşlı insanların düzenli egzersiz yapmamasının onları artan kanser riskiyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti. Ancak, günlük yaşamdaki kısa süreli fiziksel aktivitelerin etkisini incelemek için kullanılan teknolojiler sayesinde bu konudaki araştırmaların daha derinleştirildiğini aktardı.

Elde edilen sonuçlar, JAMA Oncology dergisinde yayımlanarak bilimsel çevrelerde paylaşıldı. Bu önemli bulgular, kansere yakalanma riskini azaltmak için fiziksel aktivitenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor. Düzenli ve yoğun fiziksel aktivitenin kansere karşı koruyucu bir etki sağlayabileceği göz önünde bulundurulduğunda, insanların aktif bir yaşam tarzı benimsemeleri sağlık açısından büyük önem taşıyor.