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Güneş yanığı olanlar dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın: Cildi paramparça ediyor

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Güneş yanığı olanlar dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın: Cildi paramparça ediyor
Güneş yanıklarınızdan kolayca kurtulun. Uzmanlara göre yanıklardan kurtulmanın çok basit yolu var. İşte o yollar.

Tokat Devlet Hastanesi Cildiye Uzmanı Dr. Muhammed Hanefi Dirican, güneş yanıklarının evde uygulanan diş macunu ve yoğurt gibi ürünlerle tedavi edilmesinin yanıkları daha da kötüleştirebileceğini belirtiyor. Güneş yanığı olan kişilerin bir cildiye uzmanına başvurması gerektiğini ifade eden Dirican, mümkünse uzman kontrolünde tedavi olunması gerektiğini vurguluyor. İşte detaylar...

güneş yanığı

DİRİCAN EVDE UYGULANACAK YÖNTEMLER İLE BİRLİKTE GÜNEŞ YANIKLARINIZDAN KURTULUN!

Dirican, evde uygulanabilecek yöntemlerle güneş yanığı şikayetlerini hafifletebileceklerini belirtiyor. Ancak yoğurt veya diş macunu gibi ürünlerin kullanılmasını önermiyor. Bu ürünlerin irritasyonu artırarak durumu daha da kötüleştirebileceğini ifade ediyor. İlk olarak, evdeyken ılık bir duş almanın durumu biraz hafifletebileceğini söylüyor. Bu yöntemin yeterli gelmediği durumlarda, nemli bir havlu yardımıyla yanık bölgesine hafifçe dokunmanın ağrıyı azaltabileceğini belirtiyor. Yanık bölgesine nemlendirici krem uygulamanın da fayda sağlayabileceğini ifade ediyor. Ancak lokal anestezi sağlayan kremlerin yanık bölgesinde kullanılmasını önermiyor. İşte diğer ayrıntılar...

güneş yanığı

Güneş yanıklarının ciddi bir sağlık sorunu olabileceğini ve uzman kontrolünde tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Dirican, evde uygulanabilecek yöntemlerin sadece şikayetleri hafifletebileceğini ancak tedavi etmeyeceğini belirtiyor. Bu nedenle, güneş yanığı olan kişilerin mümkünse bir cildiye uzmanına başvurmalarını ve uzman kontrolünde tedavi olmalarını öneriyor.

Uzmanların uyarılarına göre, güneş yanığına karşı evde uygulanan diş macunu veya yoğurt gibi ürünlerle tedavi girişiminde bulunmak yanıkları daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, güneş yanığı olan kişilerin bir uzmana başvurarak doğru tedavi yöntemlerini öğrenmeleri önemlidir. Evde uygulanabilecek yöntemler sadece geçici rahatlama sağlayabilirken, uzman kontrolünde tedavi edilmek sorunun tamamen çözülmesine yardımcı olacaktır. Güneş yanığı olan kişilerin nemlendirici krem kullanması ve lokal anestezi sağlayan kremleri kullanmaması önerilmektedir.

Sağlık
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