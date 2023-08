Haberiniz bile olmadan Hepatit A hastası olabilirsiniz

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu yılki Dünya Hepatit Günü'ne ‘Bir Hayat! Bir Karaciğer!’ temalı konuya yer verdi. Dünya çapında hepatitsiz bir gelecek olduğunun mümkün olduğu vurgulanan temada DSÖ'nün amacı, 2030 yılına kadar tüm ülkelerdeki viral enfeksiyonları ortadan kaldırmak adına birlikte çalışmaktır, çünkü bu hastaların uzun vadede siroz ile kanser geliştirme riskini taşırlar. Aynı zamanda da diğerleri için bir enfeksiyon kaynağı oluştururlar.

Hepatit basitçe karaciğerin iltihaplanmasıdır. Hepatit, tüberkülozun ardından en sık ölümle sonuçlanan ikinci enfeksiyöz hastalıktır. Viral hepatite, başta hepatit A ve B olmak kaydıyla C, D ve E virüslerininin dışında birçok farklı virüs türü neden olur. Hepatit B ve C virüslerinin uzun vade içerisinde kronik karaciğer hastalığına, siroza ve karaciğer kanserine neden olabildikleri için ayrı bir önem taşımaktadır.

Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, her iki enfeksiyonun da teşhis ve tedavisinin kolay olduğunu söyledi. Çakaloğlu, "Hepatit B konusunda avantajlıyız. Çünkü güvenilir, etkili ve koruyucu bir aşıları var. Hepatit B'li hastalar için güçlü antiretroviral tedavi mevcuttur. Hepatit C tedavisi, tıp tarihindeki en başarılı öykülerden biridir. Çoğu hastada ağızdan alınan ilaçlarla virüsün kalıcı (tedavi edici) tedavisi mümkündür." dedi.





EN AZ YÜZDE 80'İNİN HASTALIKTAN HABERİ YOK

Prof. Yılmaz Çakaloğlu, konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, viral hepatitli kişilerin en az yüzde 80'lik kısmının hastalıklarının farkında olmadığını söyledi. 2.5 milyona yakın hepatit B hastası, 300 bine yakın hepatit C hastası olduğunu Türkiye'de aşı, teşhis ve tedavi konusunda tüm imkanların olduğunu belirten Prof. Dr. Çakaloğlu, şöyle devam ediyor:

“Hepatit B ve C ülkemizin her yerinde yapılan testlerle kolaylıkla teşhis edilebiliyor. Buna rağmen tedaviye ihtiyacı olan hastaların sadece %10-20'sine ulaşabiliyoruz. Daha fazla hastaya teşhis koymamız gerekiyor. Önce yetişkinler olmak üzere herkese hepatit B ve C testi yaptırılmalıdır. Testi pozitif çıkan kişiler bir uzmana görünmeli ve gerekirse tedavi edilmelidir. Erken teşhis ve tedaviler siroz ile kanser gelişimini engeller, hayat kurtarır."