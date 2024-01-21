Hafızayı zehir gibi yapan baharat! Bir kaşığı bile her şeyi hatırlatacak

Unutkanlık genellikle faktörlerin birleşiminden kaynaklanan bir semptomdur. Bu faktörler arasında ise stres, yorgunluk, uyku sorunları, beslenme alışkanlıkları, yaş, hormonal değişiklikler, kullanılan bazı ilaçların gösterdiği yan etkiler ve sağlık sorunları sayılabilir. Unutkanlık genellikle geçicidir ve yaşam tarzı, yeme alışkanlıkları, stres yönetimi şeklindeki faktörlerin değiştirilmesiyle hafifletilebilir. Ancak sık sık unutkanlık yaşıyorsanız bir uzmana başvurarak gerekli tetkikleri yaptırmanız önemlidir. Bu çerçevede unutkanlığın temel nedenini tespit edebilir ve uygun tedavi yöntemlerini uygulayabilirsiniz.

Baharatlar, yemekleri lezzetli yapan ve sağlık açısından pek çok fayda sağlayan doğal maddelerdir. Baharatların gücü yemeklere aroma ve lezzet katmasının dışında sağlık açısından önemli rol oynuyor. Baharatlar antioksidan özellikleriyle vücudunuzu serbest radikallerden korumakla birlikte bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Ayrıca sindirim sistemini düzenler ve sindirim sorunlarına da yardımcı olur. Bu nedenle günlük beslenmenizde çeşitli baharatları kullanmanız önemlidir.





Baharatlar, özellikle zerdeçal, zencefil, karabiber, kimyon, kekik, antiinflamatuar özelliğe sahiptir ve vücuttaki iltihabı azaltır. Kan şekerini dengeleme özelliği sayesinde şeker hastalığına yakalanma riskini de azaltır. Baharatlar ayrıca metabolizmanızı hızlandırarak kilo yönetimine yardımcı olabilir.

Baharatların güçleri yalnızca sağlık açısından değil aynı zamanda yemeklerin lezzetini arttırmak açısından da önemlidir. Baharatlar doğru kullanıldığında yemeklere eşsiz tat ve aromalar katarak yemek deneyimini zenginleştirir. Dolayısıyla mutfakta baharatların doğru kullanımı yemeklerin lezzetini artırma ile birlikte sağlıklı beslenmeye de katkı sağlıyor.

"Hafızaya iyi gelen baharatlar"

Güçlü bir hafıza için sağlıklı tavsiyeleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Osman Müftüoğlu'nun önerdiği üç baharat dikkat çekti.

1. Zerdeçal

2. Safran

3. Kimyon

"Araştırmalarla kanıtlanmış"

Alman bilim insanları tarafından yürütülen ve Kök Hücre Araştırma ve Terapisi dergisinde yayınlanan bir çalışma, zerdeçalda bulunan maddelerin beyin iyileşmesinde rol oynayan sinir hücrelerinin gelişimini desteklediğini gösterdi. Araştırmacılara göre gün içerisinde sadece bir çay kaşığı zerdeçal beynin korunması için yeterli oluyor.





Zerdeçal nasıl kullanılır?

Zerdeçal her şekilde tüketilebilir ancak zerdeçaldaki kurkumin sadece yağda çözündüğü için yağlı yiyeceklerle birlikte tüketilmeli ya da doğal olarak yağ içeren yiyeceklerle karıştırılmalıdır: Almanız önerilir. Örneğin yoğurt. Bir bardak yoğurda bir çay kaşığı zerdeçal eklemeniz yeterlidir.

Hafıza Dostu Olan 4 Besin

1. Yumurta: Yumurta, beyin fonksiyonunun sürdürülmesi için gereken B vitaminleri ve aynı zamanda kolin açısından zengindir. Kolin beyin hücrelerinin bir bileşenidir ve hafızanın korunma durumuna yardımcı olmaktadır.

2. Somon: Somon, bilindiği üzere omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir balık türüdür. Bu yağ asitleri beyin sağlığında çok fazla önemlidir ve hafızanın korunma durumuna yardımcı olmaktadır.

3. Brokoli: Brokoli C vitaminiyle birlikte antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar beyin hücrelerini korur, hafızanın güçlenmesine de yardımcı olmaktadır.

4. Ceviz: Ceviz omega-3 yağ asitleri ile E vitamini içermektedir. Bu besinler beyin fonksiyonunun korunmasına ve hafızanın güçlendirilmesine yardımcı olur.