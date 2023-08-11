Haftada 5 kilo birden verdiren mucize diyet! Uyurken bile cayır cayır yağ yaktırıyor

Günümüzün en büyük sorun insanların kilosu olurken bundan kurtulmak için farklı yöntemler yer alıyor. Sağlık sorunlarının temelinde bedenlerde yer alan fazla kilolar yer alırken yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekiyor. Kilo verme düşüncesi olanlar ve direnç kilonuzu bir türlü kıramayanlara kesin çözüm geldi. Bir hafta içerisinde 5 kilo birden vermeniz mümkün.

MALZEMELER

1 tutam maydanoz

2 su bardağı su

1 adet kabuğu soyulmuş çekirdekleri çıkarılan limon

2 dilim yeşil elma

1 salatalık

Sabah uyanınca tüm malzemeleri yıkayarak blenderdan çekilir. Hepsinin öğütülmesiyle kahvaltıdan ortalama olarak yarım saat önce içilen bu içecek direnç kiloların kırılmasına yardımcı olur. Bir haftada aralıksız olarak içilmesiyle günlük yarım saat ile destekleyerek kilo verilir.





HIZLI KİLO VERMEK İÇİN ÖNERİLER

Hızlı kilo vermek isteyenler ilk yapılması gereken doktora danışarak uzman yardımıyla diyete başlanır.

Yağ, şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak sebzeler, tam tahıllar üzerine diyet listesi hazırlanır.

Diyet yapılırken su içmek metabolizmayı hızlandırır ve tokluk hissi verilir.

Yürüyüş, koşu, bisiklet gibi egzersizler kilo vermeye yardımcı olur.

İşlenmiş atıştırmalıklardan uzak durun.

Yeterli uyku almak,hormonları dengede tutar.

yavaş yemek yemek daha az yemek yemenize yardımcı olur.