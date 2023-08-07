Hamilelere acil uyarı! Bunları yapanların bebekleri kanser olabilir... Risk fırladı

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümünden Prof. Dr. Murat Elli, anne karnında toksinlere maruz kalan bebeklerde kanser görülme riskinin arttığını belirtirken anne adaylarının yapması gerekenler sıralandı. Yaşam tarzı, yaşanılan coğrafya ve meslek gibi unsurlar ise çocukların üzerinde kanser olarak etkilerinin olabileceğine dikkat çekildi.

Özellikle obez annelerin çocuklarında sık rastlanılan Akut Lenfoblastik Lösemi, baba mesleği kaynakçı olanlarda böbrek tümörüne fazlasıyla rastlanılmaktadır. Elektrikçi ya da petrokimya-lastik sektöründe yer alanların gebeliğinin başlamasıyla beraber sigara içenlerin çocuklarında da aynı şekilde nöroblastom, beyin tümörü, lösemi hastalıkları görülüyor.





Ana rahminde alkole maruz kalan fetüste doğum sonrasında miyeloid lösemi daha sık görülürken zehirli kimyasallar cenine etki edecek çocukların gençlik dönemlerinde beyin, karaciğer, böbrek tümörü olarak geri dönüş verdiğini belirten Elli, gebelik geçiren annelerin sağlığını koruyarak kanser riskinin en aza indirilebileceğinin altını çizdi.

GEBE SAĞLIĞINDA KANSER RİSKİNE DİKKAT

Hamile kalmadan önceki yaşam şekliyle gebeliğin başlamasıyla bazı durumlarda hassasiyet ve farklılıkların yapılması gerektiğini söyleyen Elli, kırsaldan kente su, toprak veya havanın arsenik ile kirlenmesiyle bölgeye mahsus sorunlar sıklıkla görülmektedir. Çevrede bulunan endüstriyel atıklar, kirleticiler, bağımlılık yapan durumlar, cıva ve arsenik gibi metallerin doğrudan etkileri bebek üzerinde görülmektedir. Kronik olarak maruz kalınan ilaç ve zehir gibi toksinler kansere neden olurken erişkin kanserleri ve çocuklara bırakılan durumlar yaşam tarzı sonucu olurken çevresel olaylarda etkili olur. Planlı ve uygun yaşta gerçekleşen gebeliklerde gebe sağlığının düzelmesi kanserin görülme durumu en aza indirmektedir.