Hamileliği rahat geçirmenin formülü! Bunu her gün yapanlar hem bedenen hem ruhen rahata kavuşuyor

Öncelikle, "Doğum öncesi yoga nedir?" sorusunu ele almalıyız. Doğum öncesi yoga, bedeni anne olmaya ve doğum yapmaya zihinsel ve ruhsal olarak hazırlama işidir. Hamile yogası olarak da bilinir. Bu sadece normal doğuma hazırlananlar için değil, tüm hamile kadınlar için faydalıdır.

Hamileliğin rahat geçmesi, mide bulantısı, kramp ve gerginliklerin giderilmesi, yoga pozlarında bel ve omurganın desteklenmesi, doğuma ve sonrasına vücudu hazırlamak için bir yoga uzmanının rehberliğinde yapılır. Bireysel olarak tavsiye edilmemektedir.

Hamile yogası, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980'lerden beri var olan, araştırma ve bilime dayalı bir yoga şeklidir.

Hamile yogasının faydaları nelerdir?





* Hamile yogası, anne adayının hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını destekler ve nefes almaya yardımcı olur.

* İster normal doğum, ister sezaryen doğum olsun, doğum sırasındaki gerilimi azaltır. Normal bir doğumu daha kolay, daha hızlı yapmanıza yardımcı olur.

* Vücudu uyararak ve kan dolaşımını hızlandırarak bebeğin gelişimine katkıda bulunur.

* Gebelerin gebelikle ilişkili vücut yapısındaki günlük değişikliklere uyum sağlamasını sağlar.

* Vücudunuzu kalça ve sırt ağrılarına hazırlayın ve var olan ağrıların giderilmesine yardımcı olur.

* Alt vücutta ortaya çıkan ödem ve varisleri etkili bir şekilde önler.

* Denge duygunuzu geliştirin ve denge kaybı nedeniyle düşmeleri önler.

* Hamilelik sırasında meydana gelen ruh hali değişimlerini dengelemek için hareket eder.

* Doğum korkusundan kurtulmaya yardımcı olur.

* Normal doğum yapan kadınların en büyük yardımcısı nefes egzersizleridir. Annenin doğumuna aktif katılım, kendine olan güvenini arttırır ve onu daha mutlu eder.

Hamile yogasını kimler yapabilir?





Uzmanlar, hamile yogasının 12. haftasını tamamlamış ve doktor onayı almış her gebenin yapabileceğini söylüyorlar.

Bir annenin hamilelikte yoga yapması için daha önce yoga yapmış olması gerekmez. Gebe kalmadan önce aktif olarak spor yapan hamileler, doktorlarının onayı ile ilk birkaç haftadan itibaren hamile yogası yapabilirler.

Hamile yogasının sadece normal doğum yapan kadınlara özel olduğu gibi bir yanlış kanı var. Ancak bu çalışmalar sadece doğumu değil tüm gebelik sürecini ilgilendirmektedir. Sezaryen ile doğum yapan hamileler de prenatal yoga yapabilirler. Haftada iki gün 60 dakikalık artışlarla hamile yogası yapmanızı öneririz.

Doktorunuza danışmadan, izin almadan, bir eğitmen yönlendirmesi olmadan hamile yogası yapılmaması tavsiye edilmektedir.