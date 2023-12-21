Hastalık yüzü görmek istemeyen Lokman Hekim'in bu önerisini dinliyor

Binlerce yıllık şifa sırrı yeniden manşetlere çıkıyor. Uzun geçmişine rağmen kızılcıkların günümüzde az bilinen birçok faydası vardır. Kızılcıkların zengin içeriği vücudu pekçok hastalıktan adeta bir zırh gibi korur. Kızılcıkların tarihi, Lokman Hekim'in "Kızılcık tüketilen yerde doktora ihtiyaç duyulmaz" sözleriyle ifade ettiği eski çağlara kadar uzanıyor.

"Faydalarını duyan herkes hayrete düşüyor"

Daha etkili sonuçlar için doğal kızılcıkları çiğ olarak tüketilmesi veya kızılcık suyunu doğal olarak hazırlanması önerilmektedir.

- Kızılcıkların bilimsel faydaları da son bir çalışmanın konusu oldu. Kızılcık, vücuttan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olan antioksidanlar içerir.

- Kızılcıkta bulunan melatonin hormonu uyku bozukluklarını etkili bir şekilde önler, uyku düzenini sağlar ve aynı zamanda vücudun biyolojik ritmini düzenler.





- Kan basıncını dengeler ve yüksek tansiyonu önlemeye destek verir. Bu iki özellik kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.

- Kalp-damar hastaları, felç ve kalp krizi geçiren hastaların iyileşme sürecini de hızlandırır.

- Kızılcık ve diyabet arasında pozitif bir ilişki vardır. Araştırmalar kızılcık yemenin diyabet ve yüksek kolesterolü önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

- Kızılcık bitkisinin faydalarının arasında vücut gücünün arttırılması da yer alır. Kızılcık kirazı bağışıklık sistemine destek verir ve vücudun hastalıklara karşı olan direncin arttırır, mikroorganizmalardan korur.

- Kızılcıklarda bulunan bir madde olan proantosiyanidinler diş etlerinizde dişlerinizi koruyan koruyucu bir tabaka oluşturur. Özellikle tartar ve plak gibi diş hastalıklarını önler, asitli gıdaların tüketiminden kaynaklanan diş hastalıklarını en aza indirir.

- Vücuttaki iltihapların tedavisinde önemli bir rol oynar. Yara iyileşmesinin desteklenmesine katkıda bulunur, idrar yolu enfeksiyonları tedavisinde etkilidir.

- Kızılcık böbrek taşlarının oluşumunu engeller ve aynı zamanda böbrek taşlarının düşürülmesinde kızılcık suyunun tüketilmesi tavsiye edilir.

Faydaları göze çarpan kızılcıkların hamilelikte zararlı olup olmadığı sorusu kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu kapsamda ciddi bir kronik hastalığınız varsa, hamileyseniz, kızılcık alerjiniz varsa doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.





CİNSEL GÜCÜ ARTIRIR

Kızılcıkların cinsel performansı arttırdığı söylenmektedir.

Kanser hücresi oluşumunu ve yayılmasını önleyen kızılcık, aşırı yeme ve yediklerinizi sindirememe sorununu ortadan kaldırır. Ayrıca ülser gibi mide sorunlarına da yardımcı olmaktadır.

Kızılcık, cilt üzerindeki faydalı etkilerinden dolayı özellikle kadınlar arasında en popüler meyvelerden biridir. Cilde zarar veren maddelerin uzaklaştırılmasına, cilde parlaklık kazandırılmasına ve yaşlanmanın cilt üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesine yardımcı olan antioksidanlar içerir. Evde hazırlaması kolay kızılcık maskesiyle cildinize sağlıklı bir görünüm kazandırın.