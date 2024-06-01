Hastalıkların düşmanı sebzeli şehriye tavuk çorbası tarifi! Anında ayağa kaldırıyor

Sebzeli şehriyeli tavuk çorbası yapmak çok basit! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEBZELİ ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ

Bu çorba resmen hastalıkların düşmanı! Sebzeli şehriyeli tavuk çorbası yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 1 tane tavuk göğsü, 1 su bardağı arpa şehriye, 1 tane havuç, 1 tane soğan, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağ, 1 yemek kaşığı zeytinyağ, 6 su bardağı tavuk suyu, 1 su bardağı su, tuz, karabiber, isteğe bağlı limon suyu, servis için maydanoz. İlk olarak tavuk göğsü haşlanır ve didiklenir.





Soğanlar iyice doğranır, havuç rendelenir ve sarımsak ezilir. Büyük bir tencereye tereyağ ve zeytinyağı koyularak ısıtılır. Soğanlar eklenir ve iyice kavrulur. Sarımsaklar eklenir ve kokusu çıkana kadar kavrulur. Rendelenen havuçlar da eklenir ve birkaç dakika daha kavrulur. Arpa şehriye tencereye eklenir ve 1-2 dakika daha kavrulur. Tavuk suyu da tencereye eklenerek kaynatılır. Didiklenen tavuk eti tencereye eklenir ve tuz ile karabiber eklenir. Orta ateşte şehriyeler yumuşayana kadar 15-20 dakika pişirilir. Çorba kıvamı eğer çok koyu olduysa bir miktar daha su eklenebilir. İsteğinize bağlı limon suyu da eklenebilir. Çorba sıcak şekilde üstüne ince maydanoz koyularak servis yapılabilir, afiyet olsun!