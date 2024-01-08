Hastane acillerinde eşi benzeri görülmemiş yoğunluk yaşanıyor

Yeni salgın sebebiyle hastaneler doldu taştı! İnsanlar hastalıktan kurtulamıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HASTANELER DOLDU TAŞTI

Birçok insan influenza ve soğuk algınlığı hastalıkları sebebiyle acillere gidiyor. Prof. Dr. Ersin Aksoy acillerde yaşanan yoğunluğa dikkat çekti ve önemli açıklamalar yaptı. Aksoy açıklamasında şu sözleri söyledi; 'Biz bu salgını korona döneminde maske sebebiyle pek yaşamadık. Ama maske kullanımı azalınca influenza ve soğuk algınlığı vakaları artmaya başladı. Son dönemlerde hastaların çoğu burun akıntısı, yüksek ateş ve öksürük belirtisi yaşıyor. Soğuk algınlığı şikayetleri daha basit. Grip viral bir hastalık ama influenza denen virüs daha ağır. Özellikle immün yetmezlik, kronik bronşit, diyabetik hasta ve ileri yaştaki hastalarda daha ağır geçiyor. Zatürreye veya akut bronşite çevirebiliyor. Gripte yaklaşık 39 derece ateş, yaygın kas ve eklem ağrıları, şiddetli baş ağrıları yaşanıyor. Akut bronşite ya da pnömaniye çevirirse birkaç hafta devam eden öksürükler yaşanırken devamında göğüste batıcı ağrı, yaygın kas ve eklem hastalıkları da yaşanabiliyor.





En etkili korunma yolu elbet hasta olmamak. Viral hastalıklar çoğunlukla kendi kendine iyileşiyor ve semptomatik destek tedavisi dışında ilaçlarla süreyi kısaltamadığımız hastalıklar. Hasta olan kişiler mümkün olduğu kadar kalabalık ortama girmemeli. Çocukların okula gitmemesi, maske takması ve gribi ağır geçirme ihtimali yüksek olan insanlara karşı temasta bulunmamaları gerekiyor. Yaşanan salgın viral etkenlerden kaynaklı. Grip ya da soğuk algınlığında antibiyotiğin hiçbir faydası yok. Bakteriyel bir enfeksiyon olmadığı sürece antibiyotik kullanılmaması gerekiyor. Aynı zamanda tek doz damardan alınan C ve B vitaminlerinin de faydası yok. Belirtilerin süresini kısaltmadığı gibi gelişecek gribal enfeksiyon ihtimalini de azaltmıyor. Yani hastaya bir faydası yok. Ateş düşürücü ve ağrı kesicilerle bu süreci rahatlıkla geçirebilirsiniz.'