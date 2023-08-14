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Havalar ısındı, dolaptaki etler tehlikeye girdi! Etiniz böyle görünüyorsa zehirlenebilirsiniz

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Havalar ısındı, dolaptaki etler tehlikeye girdi! Etiniz böyle görünüyorsa zehirlenebilirsiniz
Havaların ısınmasıyla beraber zehirlenme olayları artış gösterirken bozuk olan tüketildiğinde sağlıksal açıdan felaketler ile sonuçlanabilir. İşte bu 5 kritere dikkat...

Son derece lezzetli gıdaların başında gelen etlerin havaların ısınmasıyla beraber tehlikeyi arttırdığı görülüyor. Et ürünlerinin tüketilmesi ne kadar zevk verse de yanlış tüketimler olumsuz sonuçları doğurabiliyor. Sağlıksal olarak son derece sıkıntılı bir süreç yaşatabilecek olan bozuk et aynı zamanda hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bozuk et nasıl anlaşılır? sorusunun yanıtı haberimizde.

BOZUK ET NASIL BELLİ OLUR?

Öncelikle etin kokusuna bakmayı öneren ünlü şefler, etin kokusundan en ufak yer alan rahatsız edici koku etin bozulduğunu göstermektedir. Taze etin kokusunun hafif matelik olacağını söyleyen şefler etin kokusunun nedeni olarak Escherichia coli, Campylobacter gibi bakterilerin olduğunu açıkladı.

bozuk et

Etin bozuk olacağına işaret eden ünlü şefler, koyu gri, açık yeşil, koyu sarı renklerdeki etin tüketilmemesi öneriliyor.

 Bozulmuş etin hem daha sulu hem de daha yapışkan olacağının altını çizen şefler, çok kaygan et gibi kuru ve pul pul dökülen dokunun da bozukluk olarak göstergesi bulunuyor.

Etin son kullanım tarihi önemli nedenlerin başında gelirken her ne kadar birçok gıdanın son kullanım tarihi geçmiş olsa bile en azından birkaç gün tüketilmesi mümkün olsa bile bu durum etler için böyle olmuyor. Özellikle 2-3 gün geçen etleri kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. 

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