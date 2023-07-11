Havuza girmeden önce bunları bilmeyen yandı! Uzman isimler peş peşe uyarı yaptı

Yaz aylarının gelmesiyle beraber en çok tercih edilen havuz için uzmanlar çeşitli uyarılarda bulundu. Havuz suları dezenfekte edilmek için klorlanırken özellikle alerjik bünyeye sahip olan çocuklar için ise büyük tehlikeye gebe kalmaktadır. Havuza girmeden önce dikkat edilmesi gereken hususlar ve klorun zararlarına dair merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

ÇOCUKLARDA SIK HASTALIK

Uzman Dr. Kübra Cenkçi yaptığı açıklamalarda klorun alerjik madde olduğuna dikkat çekerek astım, alerjisi bulunan çocuklarda daha fazla şikayeti beraberinde getirdiğini belirtti. Bununla beraber klor, mikrobiyotaya ciddi zarar veren maddelerden bir tanesidir. Bağırsaklarda bizleri korumak için canlı mikroormanizmalar bulunur. Buna ise mikrobiyata denilirken bu ise çocuklarda çok sık enfeksiyon geçirme ve hastalanmalarda denk geliniyor.

DUŞ ALINMAK ŞART

Cenkçi, klor astımı ciddi tetikleyen bir madde olduğu için alerjik bazı çocuklarda klor duyarlılığı çocuklardan daha fazla olduğundan, bu tarz çocuklarda havuza girip çıktıktan sonra önemli ölçüde astım atakları ve hastalıkların tetiklenmesinde büyük önem içerir.

Çocukların havuza girip çıktıktan sonra duş alınması gerektiğinin altı çizildi. Duşa girmemelerinde vücuda zararlı olduğunu belirten uzman isim astımı olan çocuklar hakkında aile bireylerine ciddi uyarılarda bulunuldu.





KLORUN TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ

Dermatoloji Uzmanı Dr. Sertaç Sever, havuz suyunun enfeksiyonların riski yer aldığında klorun ciltten temizlenmesi gerektiği belirtildi. Sever, havuz suyunda bulunan mikroorganizmalar ve kirleticiler yer alırken bu durumda düzenli dezenfeksiyon ve temizlik önemli olarak belirlendi. Klor kullanımı cilt üzerinde tahrişi ortaya çıkartırken bu durumda ise cilt temizliğinin önemi belirtildi.

KLORUN ZARARLARININ ÖNÜNE GEÇİN

Klorun cilt üzerinde ki zararlarını korumak için duş alınması gerektiği öneriliyor. Sever, klorun bazı insanlar üzerinde cilde ciddi zararların olduğunu belirtti. Cilt kuruklukları, tahriş, kızarıklık ya da kaşıntı gibi reaksiyonlara neden oluyor. Klorun cilde zarar vermesini önlemek için duş almak, kimyasallarla teması önlemek ve klor seviyelerinin kontrol edilmesi gerekiyor.